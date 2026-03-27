Szijjártó Péter: Féligazságok vagy álhírek terjednek el villámgyorsan – videó

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: ebben a „virtuális rossebben” már csupán pénz, energia és rosszindulat kérdése, hogy milyen hazugságok, féligazságok vagy álhírek terjednek el villámgyorsan, és válnak sokak számára a valóság részévé.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Szijjártó Péter: A választás a fülkékben dől el

Azt javaslom, hogy ennek ne üljünk fel, mert például a parlamenti választás sem Facebook-profilok között fog eldőlni! Nem álképpel és álprofillal szavazunk, hanem mindenki egy személyi igazolvánnyal, egy névvel, képpel és lakcímmel, egyszer

– fogalmazott a külügyminiszter.

A külügyminiszter kiemelte: a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor a politikai küzdelem kilép a virtuális térből, akkor mindig a kormányoldal bizonyul erősebbnek.

A dolgok a fizikai valóság terepébe léptek, amikor a lábuk a földet érte, mindig mi voltunk többen, mindig mi voltunk erősebbek – és mindig mi győztünk"

– összegzett Szijjártó Péter.