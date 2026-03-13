A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a közel-keleti háborúnak súlyos hatása van a világ energiaellátására, hiszen az arab államok exportja jelenti a világ kőolajpiacának egy nagyon fontos pillérét, s mivel háború van a térségben, és a Hormuzi-szoros is le van zárva, ezért onnan a kőolaj nem vagy csak nagyon bizonytalanul tud eljutni a világpiacra.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

„És pontosan tudjuk, hogy ha valaminek csökken a mennyisége, akkor nő az ára, ezért tapasztalható az elmúlt időszakban a világpiacon olajáremelkedés, ezért nőnek a benzin- és dízelárak, főleg Európában” – mutatott rá.

És hogy miért Európa húzza a legrövidebbet? Hát azért, mert az arab térségből származó olaj nehezen jut el ide egyrészt, másrészt meg Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül, ezért Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, az olcsó orosz olajat és földgázt Európából

– fejtette ki.

„Azaz Európa nemcsak az arab olaj bizonytalansága miatt, hanem az orosz olaj kitiltása miatt is szenved. Európa jár ma pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések, és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia-, illetve olajpiacon” – tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kellene függesztenie az oroszokkal szembeni olajszankciókat, hiszen ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, akkor az jelentős mértékben csökkentené az árakat. „De Zelenszkij zsarolása, a brüsszeliek Ukrajna-imádata sajnos oda vezet, hogy továbbra is érvényben van az orosz olajjal szembeni tiltás Európában” – mondta.

Nem mindenhol táncolnak úgy azonban, ahogy Zelenszkij fütyül. Van, ahol észszerű politikát folytatnak, így van ez az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány ma reggel bejelentette, hogy felfüggesztik az oroszokkal szembeni tengeri olajszankciókat, így az orosz olaj tengeri útvonalon el tud jutni a világpiacra, ezáltal nő az olaj mennyisége, a világnak azon részein persze, ahova beengedik ezt az olajat, csökken az áremelkedés mértéke

– tájékoztatott.