Szijjártó Péter fontos dolgot közölt: az ukrán aranykonvojról van szó

3 órája
Olvasási idő: 4 perc
A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Andrij Szibiha kirohanására. Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminiszternek inkább válaszolnia kellene a kérdésekre az aranykonvoj ügyében.
Szijjártó Péterukrán aranykonvojUkrajna

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en akadt ki újra, amiért elfogtuk az ukrán titkosszolgálati emberek által is kísért ukrán készpénzrakományt Magyarországon – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ugyanakkor jelezte ukrán kollégájának, hogy továbbra is válaszokat várnak a konvojjal kapcsolatban. 

Szijjártó Péter ismét felszólította Ukrajnát, hogy adjon magyarázatot az aranykonvoj ügyében
Fotó: FERENC ISZA / AFP

Szijjártó Péter szerint nem kiakadni kellene, hiszen Ukrajna három napja nem képes az elfogott készpénzrakomány kapcsán válaszokat adni. 

Végre válaszolni azokra az egyszerű kérdésekre, hogy miért mozgattak az ukránok Magyarországon 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt?? Mire használták azt és kinek az érdekében?? Mennyit költöttek abból Magyarországon és kinek az érdekében tették azt??”

– írta a külügyminiszter bejegyzésében.  

Szijjártó Péter egyúttal jelezte, hogy ezeket a kérdéseket már három nappal ezelőtt is feltették, azonban „az ukránok három napja nem képesek választ adni ezekre az egyszerű kérdésekre, így egyre erősebb a gyanú, hogy ez az ukrán háborús maffia pénze lehet”.

Mint ismeretes, nemrég a hatóságok hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik két páncélozott autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az érintetteket kiutasították. Ukrajna szerint bankok közötti tranzakció zajlott, azonban arra továbbra sem érkezett válasz, hogy ez miért nem átutalás formájában történt. 

 

 

