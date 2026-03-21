Szijjártó Péter: Argentína és Magyarország szoros szövetségesek

Régen nem így volt, de most már Argentína és Magyarország szoros szövetségesek, hiszen a legfontosabb értékbeli dolgokban és a legfontosabb nemzetközi politikai ügyekben is támogatjuk egymást, határozottan kiállunk a migrációval szemben, egyértelmű veszélynek gondoljuk a tömeges illegális migrációt – mondta el a külgazdasági és külügyminiszter szombaton, azt követően, hogy részt vett Javier Milei argentin államfő fogadásán a Karmelita kolostorban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a két ország kereskedelmi forgalma hatszorosára nőtt a nemzeti kormány alatt.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a két ország a legfontosabb kérdésekben támogatja egymást

A minisztérium közlése szerint a tárca vezető úgy fogalmazott, „Kiállunk Donald Trump elnök béketörekvései mellett, és kiállunk az agresszív genderideológia terjesztése ellen, a családok mellett. Reméljük, hogy az argentinok törekvései a nemzetközi politikában sikerre vezetnek, mert hogyha az argentin racionális külpolitika érvényesül, akkor az azt jelenti, hogy a nemzetközi szervezetek működésében is végre a józan ész talajára vissza tudunk térni. ”

A két ország között hatszorosára nőtt a kereskedelmi forgalom, amióta mi kormányzunk itt, Magyarországon, és most küszöbön áll egy széleskörű nukleáris együttműködésnek a felépítése, amely alapvetően egy nukleáris technológiai együttműködés lesz. Ez azért nagyon fontos, mert a nukleáris energia terén – hasonlóan például az autóiparhoz – elképesztő technológiai forradalom zajlik, és ebben az argentinok kifejezetten fontos szerepet játszanak

– mondta.

A miniszter úgy vélte: „Ha mi, magyarok a nukleáris technológiai forradalomban az élen tudunk menni, akkor az hosszú távon az ország energiabiztonságát és ezen keresztül a gazdaság biztonságát is javítani tudja”.