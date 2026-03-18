Akcióban Kijev, Brüsszel és Berlin, Szijjártó Péter az Igazság órájában leplezi le a Magyarország elleni terveket

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Brüsszel olyan jogszabályt készít elő, amely teljesen kiszorítaná az orosz kőolajat az európai piacról.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A miniszter szerint ez veszélyeztetheti a rezsicsökkentést és jelentősen megdrágíthatja az energiaellátást Magyarország számára. Hangsúlyozta: a kormány kész megvédeni a magyar érdekeket, és szükség esetén az Európai Unióval szemben is fellép az olcsó energiaforrások megőrzése érdekében.

A külügyminiszter korábban figyelmeztetett: A tét nem kisebb, mint hogy Magyarország megőrizheti-e gazdasági szuverenitását a fokozódó nemzetközi nyomás közepette.

