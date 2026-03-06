Szijjártó Péter: Az ukrán elnök fenyegetőzése az egész magyar nemzetnek szól

Hírlevél
A külgazdasági és külügyminiszter Dabason tartott lakossági fórumot, ahol kiemelte, hogy az ukrán fenyegetés az egész magyar nemzet ellen irányul. Szijjártó Péter egyúttal nyomatékosította, itt lenne az ideje, hogy az ukránok leálljanak a zsarolással.
Szijjártó PéterUkrajnaMagyarország

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előző napi fenyegetése nemcsak Orbán Viktor kormányfőnek, hanem Magyarországnak, az egész magyar nemzetnek szól, azonban hazánk ezt nem fogja tolerálni – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Dabason. Szijjártó Péter egyúttal nyomatékosította, itt lenne az ideje, hogy az ukránok leálljanak a zsarolással. 

Fotó: AFP

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban tartott lakossági fórumát megelőző sajtótájékoztatóján először is leszögezte, hogy Ukrajna szintet lépett a magyar választásba való beavatkozás terén, és elfogadhatatlannak nevezte azt, hogy egy ország elnöke halálosan megfenyegeti egy másik ország miniszterelnökét.

És sajnos az is látszik, hogy a fejétől bűzlik a hal. Mai nap reggelén kaptuk az értesítést, hogy az antalyai nemzetközi tenisztornán az ukrán ellenféllel szemben játszó magyar teniszezőt is nagyon durván megfenyegették. Győzelme esetére a családtagjai elrablásával fenyegetőztek. Ez nem az első alkalom, hogy a nemzetközi teniszéletben ukrán ellenfél esetén inzultus ért magyar sportolót, legutóbb Bondár Anna járt így. Udvardy Pannával beszéltem az imént telefonon, szerencsére jól van, ugyanakkor el tudjuk képzelni, hogy hogy megviselnek a történtek egy fiatal sportoló hölgyet, amikor ilyen fenyegetést kap

– mondta.

„Itt lenne az ideje, hogy az ukránok leálljanak a zsarolással és a fenyegetéssel. Zelenszkij elnök fogja vissza a verőembereit, és ő is vegyen vissza a fenyegetőzésből” – jelentette ki.

„A helyzet az az, hogy a fenyegetés középpontjában természetesen a miniszterelnök van személyesen, de ez a fenyegetés Magyarországnak és az egész magyar nemzetnek címzett fenyegetés, és ezt mi nem fogjuk tolerálni” – folytatta.

„Világosan megmondtuk, hogy nem megyünk háborúba, világosan megmondtuk, hogy nem adjuk a magyar emberek pénzét, és azt is világosan megmondtuk, hogy Ukrajna nem jöhet be az Európai Unióba” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután hangsúlyozta, hogy akárhogy fenyegetőzik az ukrán elnök, akárkit fenyegetnek is meg halálosan az ukránok, a kormány ezen az álláspontján nem fog változtatni.

„Mindaddig, amíg szuverén nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig kimaradunk a háborúból, nem adjuk a magyar emberek pénzét, és az ukránok nem jöhetnek be az Európai Unióba. Ezt értse meg Zelenszkij elnök is világosan” – üzente.

Ami pedig az olajblokádot illeti, szeretném jelezni, hogy nem ma jöttünk a 6:20-assal, és nem is ma kezdtük ezt a szakmát, tehát felkészültünk természetesen. Magyarország olajellátása továbbra is biztonságban van, a héten pedig garanciát kaptam Moszkvában az orosz elnöktől arra, hogy a Magyarország energiabiztonságához szükséges földgáz- és kőolajmennyiségek rendelkezésre állnak, azok leszállítására az oroszok készen állnak, változatlan áron, és amennyiben egyes szállítási útvonalakat blokád alá vennék, akkor készek arra, hogy alternatív megoldásokat találjanak

– összegzett.

 

