Szijjártó Péter: Az ukrán elnök hazudik

Szijjártó Péter közösségi oldalán írt arról, hogy az ukrán elnök hazudik.

Szijjártó Péter közösségi oldalán írt arról, hogy az ukrán elnök hazudik

Fotó: MTI

Zelenszkij állítja, nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal – írja Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter hozzáteszi:

Mi a valóság ezzel szemben? Már tegnap hivatalos diplomáciai jegyzékben jeleztük az ukránoknak, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség megy Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálása céljából, egyúttal találkozót kértünk az ukrán energiaügyi minisztertől.

A helyzet ugyanis az, hogy az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, a Barátság kőolajvezeték alternatívája pedig egyedül a tengeri útvonal – fogalmaz a tárcavezető, és kiemeli: