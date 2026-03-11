Hírlevél
Szívszorító: Orbán Viktor a lányait nyugtatja az ukrán fenyegetések után

Ukrajna megtámadta Európát – nagy bajba kerülhet Brüsszel

Szijjártó Péter: Az ukrán elnök hazudik

Zelenszkij állítja, nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába. Ezt azonban tételesen cáfolta Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter közösségi oldalán írt arról, hogy az ukrán elnök hazudik. 

Fotó: MTI

Zelenszkij állítja, nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal – írja Szijjártó Péter. 

A külgazdasági és külügyminiszter hozzáteszi:

Mi a valóság ezzel szemben? Már tegnap hivatalos diplomáciai jegyzékben jeleztük az ukránoknak, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség megy Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálása céljából, egyúttal találkozót kértünk az ukrán energiaügyi minisztertől.

A helyzet ugyanis az, hogy az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, a Barátság kőolajvezeték alternatívája pedig egyedül a tengeri útvonal – fogalmaz a tárcavezető, és kiemeli:

Az ukrán olajblokád tehát nem más, mint egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben.

 

