Szijjártó Péter: Az ukránok hülyének néznek minket, de mi nem hülyék vagyunk, hanem magyarok

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanács ülését megelőzően először a Barátság kőolajvezeték ügye kapcsán úgy fogalmazott, hogy a helyzet teljesen egyértelmű: „az ukránok gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket, egy dolgot viszont elfelejtenek, hogy mi nem a hülyék vagyunk, hanem magyarok” – írta az MTI.

„Szombaton az ukrán rendszerüzemeltető bemondta, hogy egy hónapba telik előreláthatóan a Barátság kőolajvezeték megjavítása. Na, most mi van egy hónap múlva? A magyar választás utáni hétfő. Tehát ha bárki is eddig azt gondolta, hogy az ukránoknak bármifajta műszaki vagy technikai problémájuk van, az most megbizonyosodhatott arról, hogy itt ez egy színtiszta politikai zsarolás – szögezte le.

Hangsúlyozta, hogy a Barátság vezeték fizikailag és technikailag is készen áll a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki probléma nincsen.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a mai napra háromoldalú tárgyalást terveztek a szlovák és az ukrán energiaügyi miniszterrel, de végül ez meghiúsult.

„Az ukránok erre ma nem hajlandók itt, Brüsszelben sem, azok után, hogy három és fél napon keresztül a magyar energiaminisztériumi delegáció a miniszterhelyettes vezetésével ott volt Kijevben” – mondta.

„Minden létező találkozási kérelmet visszautasítottak, nem voltak hajlandók tárgyalni velünk ebben az ügyben, ahogy nem hajlandók tárgyalni itt sem. Visszautasították az Európai Unió megfigyelőinek és ellenőreinek helyszínre utazását is” – folytatta.

„Tehát a napnál is világosabb, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a vezeték szállítását, műszakilag, fizikailag minden készen áll. Mi megvédjük magunkat. 86 napnyi tartalékunk van még, mert jól gazdálkodunk, és emellett féken tartjuk a benzinárakat is, tehát mi megvédjük magunkat, de azt mindenki vésse a fejébe, hogy az ukránok így viselkednek velünk” – tette hozzá.

Szijjártó Péter: Magyarországra továbbra is blokkolja az ukrán hadikölcsönt

A miniszter megerősítette, hogy a magyar kormány ezért továbbra is blokkolja az EU-ban az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt, továbbá több más intézkedést is.

„A mi álláspontunk az sziklaszilárd is, egyszerű is, meg szerintem jól érthető. Tehát mindaddig, amíg az ukránok szórakoznak velünk, mindaddig, amíg az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra az olajszállítást, mindaddig, amíg az ukránok Magyarországon olajellátási válságot akarnak előállítani, addig szóba se jöhet sem a 90 milliárd eurós hadikölcsönnek a megszavazása, sem bármi más, Ukrajna számára nyújtandó pénzügyi támogatásnak a megszavazása, sem a huszadik szankciós csomag, az EU-s tagságot meg amúgy is felejtsék el”– sorolta.

Újságírói kérdésre elmondta, Magyarország továbbra is a diplomáciai csatornák nyitva tartásának pártján van Oroszországgal, ugyanis ez jelenti a reményt a békére, ezért az európai mainstreamnek is vissza kellene térnie a józan észhez ebben a kérdésben.