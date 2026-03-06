Szijjártó Péter: Az ukránok kimutatták a foguk fehérjét

A magyar embereket nem lehet fenyegetni, mi minden magyar embert megvédünk, legyenek akárhol is a világban. Ezért azonnal a török hatóságokhoz fordultunk akik azonnal rendőri védelmet biztosítanak a magyar sportolónő számára. A tornát szervezők is megerősítették a rendezvény biztonságát, a magyar sportolónő mérkőzését az ukrán teniszezővel szemben már nézők nélkül játszották.