Szijjártó Péter: Az ukránok kimutatták a foguk fehérjét

Tegnap, 13:27
Újabb súlyos incidensről számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter: az Antalyában rendezett női nemzetközi tenisztornán pályára lépő magyar sportolónőt és családját durva fenyegetések érték.
Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében közölte, hogy az ukrán fél „szintet lépett”, és a nyílt fenyegetések időszaka kezdődött el.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter jó hírt közölt (Fotó: AFP)

Úgy tűnik beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába. Az ukránok kimutatták a foguk fehérjét. A tegnapi napon az ukrán elnök nyíltan, halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt és ma egy újabb magyar emberrel szembeni fenyegetéssel találtuk szemben magunkat.

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Az antalyai női nemzetközi tenisztornán pályára lépő sportolónőnket fenyegették meg nagyon durván azt megelőzően, hogy ukrán ellenfelével szemben ma délelőtt pályára lépett. Őt és a családját is nagyon durván megfenyegették e-mailben

– tette hozzá.

Szijjártó Péter: Megvédünk minden magyart

A magyar embereket nem lehet fenyegetni, mi minden magyar embert megvédünk, legyenek akárhol is a világban. Ezért azonnal a török hatóságokhoz fordultunk akik azonnal rendőri védelmet biztosítanak a magyar sportolónő számára. A tornát szervezők is megerősítették a rendezvény biztonságát, a magyar sportolónő mérkőzését az ukrán teniszezővel szemben már nézők nélkül játszották.

– mondta a miniszter. Szijjártó Péter a történteket úgy értékelte, hogy súlyos pontra jutott a magyar–ukrán viszony.

Szégyen, hogy eljutottunk ide, szégyen, hogy nyíltan fenyegetik most már a magyar embereket világszerte. Ukrajna és az ukránok kimutatták a foguk fehérjét!

– összegezte.


 

 

