Szijjártó Péter: Az ukránok műveleti területként tekintenek Magyarországra

Szijjártó Péter a minisztérium közleménye szerint aláhúzta, hogy „az ukránok gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakították át Magyarországot a parlamenti választás előtti néhány hétre”, ami egy rendkívül durva támadás hazánk szuverenitásával szemben, írja az MTI.

Szijjártó Péter: van itt már minden

„Van itt már minden: külföldi titkosszolgálattal együttműködő magyar újságíró, magyar külügyminiszter sorozatos lehallgatása, a Tisza Párt informatikusainak ukrán kiképzése”– sorolta.

„Ez, azt hiszem, hogy meggyőzhetett mindenkit, aki kételkedett abban, hogy akkor valóban van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választási folyamatba”– tette hozzá.

„Fontos, hogy április 12-én meghozzuk azt a döntést, amelynek nyomán Magyarország továbbra is a béke és a biztonság országa lesz, és nem engedjük külföldi szolgálatoknak, hogy külföldi érdekeket érvényesítsenek Magyarországon, ne engedjük, hogy belevigyenek minket a háborúba, vagy hogy behozzák ide a migránsokat, vagy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. Április 12-én mindenkinek ott a helye”– összegzett.