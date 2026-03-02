Szijjártó Péter: Az elmúlt négy év beruházások szempontjából a magyar gazdaságtörténet legsikeresebbje volt

Abban állapodtunk meg az Asotec vállalattal, hogy itt, Pápán bővítik az utasbiztonsághoz és a gyalogos biztonsághoz szükséges gyártási kapacitását egy 3,6 milliárd forintos beruházás keretében, amelyhez a kormány 825 millió forintos támogatást biztosít – számolt be róla a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint a Magyarországra érkező külföldi vállalatok elégedettek az itteni működési körülményeikkel (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Ezzel az itt meglévő több mint hétszáz munkahelyet betonbiztossá tesszük

– emelte ki.

A tárcavezető szerint nagy dolog az, hogy miközben Kínában is gyárat létesített a vállalat, ezt a beruházást Magyarországra, Pápára hozták. Az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak egy fontos alapot jelentett az, hogy a korábban Magyarországra érkezett külföldi vállalatok, mint az Astotec is, „folyamatosan elégedettek az itteni működési körülményeikkel” – hangsúlyozta.

Folyamatosan újabb és újabb beruházásokat határoznak el, és ezeknek a beruházásoknak is köszönhetően az elmúlt négy év minden nehézség dacára – négy háborús évről beszélünk – a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházások szempontjából

– zárta videóját Szijjártó Péter.