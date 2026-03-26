Szijjártó Péter: Beruházások szempontjából az elmúlt négy év volt a legsikeresebb négy esztendő a magyar gazdaságtörténetben – videó

– Beruházások szempontjából az elmúlt négy esztendő – bár egybeesik a szomszédban zajló háború időszakával – a négy legsikeresebb év volt a magyar gazdaságtörténetben – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Tubex Mátra beruházást bejelentő sajtótájékoztatón, Sirokon. Szijjártó Péter kiemelte, soha korábban nem kötöttek még annyi megállapodást gyárépítésekről, munkahelyek teremtéséről, mint az elmúlt négy évben.
Szijjártó Péter szerint Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében, mert itt kontroll alatt tartják az energiaárakat, Európában itt a legalacsonyabbak a munkát terhelő adók, az oktatás révén pedig elérték, hogy a térségben a magyar munkaerő a legjobb.

Szijjártó Péter szerint Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében Fotó: MTI

Hozzátette, ezeknek köszönhető a Tubex új siroki beruházása is, amelynek nyomán a vállalat jelentősen növeli kapacitását a magas minőségű kozmetikai és gyógyszeriparhoz kapcsolódó tubus- és aeroszolgyártás, valamint csomagolóanyaggyártás terén.

A beruházás 17 milliárd forintos értéket képvisel, amihez a kormány 2,5 milliárd forintos támogatást biztosít, ezzel 56 új munkahely jön itt létre. 

Ezzel a legmodernebb technológiát idehozó beruházással gyakorlatilag a Tubex bebiztosítja azt a pozícióját, hogy mind a L’oréal, mind az Unilever és más nagy nemzetközi vállalatok beszállítójaként tudjon működni a jövőben is – mondta Szijjártó Péter. Ismertette, a Tubex globális vállalat, számos országban tart fenn gyárakat, így nem volt teljesen evidens, hogy ez a beruházás Sirokra jön, azonban „a vállalatcsoporti versenyt részben persze a kormány támogatásával, de nagyrészt az itt dolgozók teljesítményének köszönhetően” sikerült megnyerni.

A miniszter szavai szerint a fejlesztés nagymértékben hozzájárul az egész vármegye fejlődéséhez. 

Úgy vélte, minden Heves vármegyei ember büszke lehet arra, hogy az elmúlt 10 évben a munkanélküliség a harmadára csökkent, az ipari termelés a 2,5-szeresére nőtt, és meghaladta a 2300 milliárd forintot tavaly. Az elmúlt 10 esztendőben 109 olyan nagyberuházás jött a vármegyébe, amelyet a kormány támogatásával hajtottak végre a vállalatok összesen 780 milliárd forint értékben – mondta.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy nemzedékünk szeme láttára zajlik egy új világkorszak és egy új világrend kialakulása, amely mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozatalban teljesen új helyzetet teremt.

Sem a gazdasági, sem a politikai döntéshozók nem gondolták, hogy amikor döntéseket hoznak, akkor a háborús körülményeket is kell mérlegelniük – mondta.

Felidézte, Magyarországon négy éve élünk egy háború szomszédságában, de néhány hete a világ egy olyan pontján is háború tört ki, amely Magyarországtól ugyan messzebb van, de mind a globális biztonság, mind a globális energiaellátás szempontjából elképesztő hatással van még ránk is. 

Könnyen előállhat az a helyzet, hogy Európa húzza a legrövidebbet, hiszen az iráni háború a világ olajszükségletének 20 százalékát blokkolja, miközben Európából az olcsó orosz olajat kitiltották – figyelmeztetett, hozzátéve: ezzel Európában egy nagyon durva ellátási válság alakulhat ki, amelyet áremelés kísér. Megjegyezte, hogy földgáz tekintetében sem jobb a helyzet, pedig a kiszámítható és biztos gázellátás, a gáz alacsony ára alapvető feltétele annak, hogy az üzemek versenyképesen működjenek, a munkahelyeket fenn tudják tartani.

Európában a földgáztárolókban az éves európai gázfogyasztásnak csak a 9 százaléka van bent. Mindez azt jelenti, hogy a kőolaj mellett a földgázellátás tekintetében is Európa egy nagyon durva válság elé néz 

– mondta Szijjártó Péter. Ebben a helyzetben a politikai döntéshozóknak két feladatuk van, hogy a gazdasági döntéshozók helyzetét megkönnyítsék, a gazdaságot működőképesen, versenyképesen tartsák, a munkahelyeket megvédjék – fejtette ki. 

  • Az egyik: biztosítani kell, hogy az ország a háborúból kimaradjon. 
  • A második: garantálni kell, hogy az embereket, a családokat és a gazdaság szereplőit megkíméljék a háborúk hatásaitól, főleg az energia területén – mondta. 

Hozzátette: ezért született az a döntés, hogy az olajtárolók és -tartalékok feltöltése mellett a földgáztárolók és -tartalékok feltöltését is felgyorsítják, hogy megelőzzék a közelgő ellátási válságot, és mérsékeljék az áremelkedések hatását. Ennek érdekében leállítják a földgáz exportját Ukrajna felé, és a teljes mennyiséget a hazai tárolókba irányítják – jelezte a miniszter.

