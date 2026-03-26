Szijjártó Péter: Beruházások szempontjából az elmúlt négy év volt a legsikeresebb négy esztendő a magyar gazdaságtörténetben – videó

Szijjártó Péter szerint Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont a külföldi vállalatok szemében, mert itt kontroll alatt tartják az energiaárakat, Európában itt a legalacsonyabbak a munkát terhelő adók, az oktatás révén pedig elérték, hogy a térségben a magyar munkaerő a legjobb.

Hozzátette, ezeknek köszönhető a Tubex új siroki beruházása is, amelynek nyomán a vállalat jelentősen növeli kapacitását a magas minőségű kozmetikai és gyógyszeriparhoz kapcsolódó tubus- és aeroszolgyártás, valamint csomagolóanyaggyártás terén.

A beruházás 17 milliárd forintos értéket képvisel, amihez a kormány 2,5 milliárd forintos támogatást biztosít, ezzel 56 új munkahely jön itt létre.

Ezzel a legmodernebb technológiát idehozó beruházással gyakorlatilag a Tubex bebiztosítja azt a pozícióját, hogy mind a L’oréal, mind az Unilever és más nagy nemzetközi vállalatok beszállítójaként tudjon működni a jövőben is – mondta Szijjártó Péter. Ismertette, a Tubex globális vállalat, számos országban tart fenn gyárakat, így nem volt teljesen evidens, hogy ez a beruházás Sirokra jön, azonban „a vállalatcsoporti versenyt részben persze a kormány támogatásával, de nagyrészt az itt dolgozók teljesítményének köszönhetően” sikerült megnyerni.

A miniszter szavai szerint a fejlesztés nagymértékben hozzájárul az egész vármegye fejlődéséhez.

Úgy vélte, minden Heves vármegyei ember büszke lehet arra, hogy az elmúlt 10 évben a munkanélküliség a harmadára csökkent, az ipari termelés a 2,5-szeresére nőtt, és meghaladta a 2300 milliárd forintot tavaly. Az elmúlt 10 esztendőben 109 olyan nagyberuházás jött a vármegyébe, amelyet a kormány támogatásával hajtottak végre a vállalatok összesen 780 milliárd forint értékben – mondta.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy nemzedékünk szeme láttára zajlik egy új világkorszak és egy új világrend kialakulása, amely mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozatalban teljesen új helyzetet teremt.

Sem a gazdasági, sem a politikai döntéshozók nem gondolták, hogy amikor döntéseket hoznak, akkor a háborús körülményeket is kell mérlegelniük – mondta.

Felidézte, Magyarországon négy éve élünk egy háború szomszédságában, de néhány hete a világ egy olyan pontján is háború tört ki, amely Magyarországtól ugyan messzebb van, de mind a globális biztonság, mind a globális energiaellátás szempontjából elképesztő hatással van még ránk is.

Könnyen előállhat az a helyzet, hogy Európa húzza a legrövidebbet, hiszen az iráni háború a világ olajszükségletének 20 százalékát blokkolja, miközben Európából az olcsó orosz olajat kitiltották – figyelmeztetett, hozzátéve: ezzel Európában egy nagyon durva ellátási válság alakulhat ki, amelyet áremelés kísér. Megjegyezte, hogy földgáz tekintetében sem jobb a helyzet, pedig a kiszámítható és biztos gázellátás, a gáz alacsony ára alapvető feltétele annak, hogy az üzemek versenyképesen működjenek, a munkahelyeket fenn tudják tartani.

Európában a földgáztárolókban az éves európai gázfogyasztásnak csak a 9 százaléka van bent. Mindez azt jelenti, hogy a kőolaj mellett a földgázellátás tekintetében is Európa egy nagyon durva válság elé néz

– mondta Szijjártó Péter. Ebben a helyzetben a politikai döntéshozóknak két feladatuk van, hogy a gazdasági döntéshozók helyzetét megkönnyítsék, a gazdaságot működőképesen, versenyképesen tartsák, a munkahelyeket megvédjék – fejtette ki.

Az egyik: biztosítani kell, hogy az ország a háborúból kimaradjon.

A második: garantálni kell, hogy az embereket, a családokat és a gazdaság szereplőit megkíméljék a háborúk hatásaitól, főleg az energia területén – mondta.

Hozzátette: ezért született az a döntés, hogy az olajtárolók és -tartalékok feltöltése mellett a földgáztárolók és -tartalékok feltöltését is felgyorsítják, hogy megelőzzék a közelgő ellátási válságot, és mérsékeljék az áremelkedések hatását. Ennek érdekében leállítják a földgáz exportját Ukrajna felé, és a teljes mennyiséget a hazai tárolókba irányítják – jelezte a miniszter.