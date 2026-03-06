Szijjártó Péter: Brüsszel cserbenhagyta Magyarországot és Szlovákiát

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy előző nap „minden kétséget kizáróan bebizonyosodott”, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak.

Szijjártó Péter: Brüsszel nem állt ki Magyarország és Szlovákia mellett a Barátság kőolajvezeték ügyében (Fotó: AFP)

Ez mindenki számára kiderülhetett abból, hogy tegnap Zelenszkij elnök az ukrán kormány ülése után véglegesen elutasította szakértők helyszínre utazásának lehetőségét. Se magyar, se szlovák, se európai uniós szakértők nem nézhetik meg a Barátság kőolajvezetéket. Ennek az oka egyértelmű: a vezeték műszakilag, fizikailag abszolút mértékben készen áll az olaj szállításra

– tudatta.

Zelenszkij elnök nem engedi az olajszállítást, mert ezzel be akar avatkozni a magyar választásba. Azt akarja, hogy egy ukránpárti miniszterelnöke és egy ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak

– tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az is világossá vált, hogy Kijev összejátszik Brüsszellel, ugyanis az Európai Bizottság több mint tíz nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére.

Ebben a levélben egyáltalán nem álltak ki Magyarország és Szlovákia mellett. Ebben a levélben azt bizonygatták, hogy Magyarország és Szlovákia nem néz szembe ellátási nehézséggel. Az ukránokat mentegették, és nem álltak ki az európai uniós tagországok mellett. Ráadásul szégyenteljes módon Brüsszel összejátszik a horvátokkal is abban a tekintetben, hogy akadályozni próbálják orosz kőolaj importját Magyarországra és Szlovákiába a tengeren keresztül

– hangsúlyozta.

Miközben szavai szerint az európai jogi helyzet világos: az EU-s döntések értelmében Magyarország és Szlovákia mindaddig vásárolhat orosz kőolajat a tengeren, ameddig a csővezetékes szállítás nem lehetséges.

„Ez egy világos, érvényben lévő európai uniós döntés. Ennek ellenére az Európai Bizottság Horvátországgal összejátszva akadályozni próbálja az orosz kőolaj vásárlását a tengeri útvonalon”– mutatott rá.

Kiderült tehát az elmúlt napokban, hogy az ukránok csak és kizárólag politikai okok miatt nem engedik a vezetéken a szállítás újrakezdését. Ebben összejátszanak Brüsszellel, Brüsszel pedig összejátszik a horvátokkal abban a tekintetben, hogy nem akarják az olcsó orosz kőolaj szállítását megengedni a tengeren keresztül

– folytatta.