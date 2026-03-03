Szijjártó Péter: Brüsszel és Kijev mindent meg fog tenni a Tisza Párt kormányra segítése érdekében

Szijjártó Péter a Tisza-parti esték rendezvényen tartott beszédében közölte, hogy a kormány álláspontja szerint hazánk nem mehet háborúba, a magyar emberek pénze nem mehet Ukrajnába, és Ukrajna nem jöhet az Európai Unióba.
„Ez három kőkemény kérdés, szemben Brüsszellel. Mert Brüsszelből azt nyomják, hogy bele kell menni a háborúba, el kell küldeni a pénzt és az ukránokat be kell hozni az EU-ba. Mi ugye 180 fokkal ellentétes pozíciót képviselünk” – hangsúlyozta.
„És ezt a vitát nap mint nap kell megvívni. Tehát ez nem úgy történik, hogy négy éve kitört a háború, mi négy éve jeleztük, hogy köszönjük, kimaradnánk, és akkor négy éve ezt mindenki tiszteletben tartja. Minden egyes nap van valami provokáció, van valami nyomásgyakorlás, van valami zsarolás, amivel próbálnak minket belehúzni, illetve beletolni a háborúba” – folytatta.
És hogy ennek mi folyamatosan ellenállunk, de ez egy napi feladat. Minden egyes nap ellen kell állni. És ugye ez a választás tétje is
– tette hozzá.
Szijjártó Péter rámutatott, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés.
„Az ukránok pontosan tudják, hogyha mi maradunk kormányon, a büdös életben nem csatlakozhatnak az Európai Unióhoz. Ha mi maradunk kormányon, akkor a magyar emberek pénzét ők egészen biztosan nem használhatják fel, és ha mi maradunk kormányon, akkor Magyarország biztosan nem fog belekeveredni az ő háborújukba” – sorolta.
Ez teljesen ellentétes az ő nemzeti érdekeikkel. És ellentétes Brüsszel érdekével is. Ezért mi történik? Brüsszel, Kijev és Berlin beavatkozik annak érdekében, hogy Magyarországon kormányváltást érjenek el
– emelte ki. „Mert Brüsszel szemében ha Magyarországon nemzeti szuverén kormányzás marad, akkor mind a brüsszeli háborús, migrációs és genderpolitikában is mi csak egy akadály leszünk. Az ukránok szemében meg egy akadály a pénz megszerzésében és az uniós tagságban meg a háborúba történő bevonásban” – vélekedett.
Ezért arra kell készülnünk, hogy a következő időszakban minden létező eszközzel meg fognak próbálni beavatkozni a választási folyamatba
– fűzte hozzá.
Majd erre példaként hozta fel azt, hogy bár ennek nincs műszaki oka, még mindig nem indították újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, amivel szavai szerint ellátási válságot próbálnak előidézni Magyarországon a választás előtt.
„Egy dologgal nem kalkuláltak. Ez pedig az, hogy ugye mi sem ma kezdtük a szakmát, nem ma jöttünk le a falvédőről, és fel voltunk készülve erre az esetre. És ezért csutkára fel voltak töltve a tartalékok 96 napra. Előre meg voltak rendelve a tengeri szállítások, és volt egy megállapodásunk a szerbekkel arról, hogy ők márciusban elkezdenek szállítani. És ezért nem tudtak minket sarokba szorítani. De a kérdés az az, hogy meddig hajlandók elmenni” – mondta.