Szijjártó Péter: Brüsszel el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól – videó

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a horvát és a szlovák energiaügyi miniszterrel, valamint az Európai Bizottság energiaügyi biztosával folytatott négyoldalú megbeszélését követően arról számolt be, hogy azt hitte, hogy német kollégája fenyegetőzésénél lejjebb ma már nem lesz, de tévednie kellett.

„A dán nemzetiségű energiabiztos összehívott minket, Horvátországot, Szlovákiát és minket azért, hogy beszéljünk az olajellátás biztonságáról, de aztán kiderült, hogy nem az olajellátás biztonságáról akarnak beszélni, hanem ultimátumot akarnak adni Magyarországnak” – mondta.

Nem érdekli Brüsszelt, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van-e vagy sincs. Nem érdekli őket, hogy Magyarországon a rezsiszámlák a családok számára növekednének. Egy dolog érdekli őket, abszolút ideológiai alapon ki akarják tiltani az olcsó orosz olajat Európából

– folytatta. „És természetesen mikor? Április 15-én készülnek egy javaslat megtételére, három nappal a parlamenti választásunk után. Nem mernek korábban előállni ezzel a javaslattal” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy Magyarország nem hajlandó egy kőolajvezetéktől függeni, nem hajlandó feladni az eddigi két vezeték egyikét, ugyanis azzal hazánk kiszolgáltatott helyzetbe kerülne,

azzal elfogadhatatlan monopolhelyzetbe kerülne Horvátország. „Mi harcolni fogunk az energiaellátásunk biztonságáért, harcolni fogunk a rezsicsökkentésért, nem vagyunk hajlandók belemenni egy olyan helyzetbe, hogy a magyar családok számára a rezsiköltséget a háromszorosára növeljék”.

Sajnos értelmes párbeszédre nem volt hajlandó az energiaügyi biztos, és gyakorlatilag a találkozó az elköszönés nélkül véget ért azzal, hogy egyszer csak a dán biztos és a horvát miniszter is felállt és elhagyták a termet (…) Jól látható, hogy Brüsszelre nem számíthatunk, Brüsszel az ukránok oldalán áll, és Brüsszel ideológiai okokból az olcsó orosz olajat el akarja venni tőlünk, de nem fogjuk hagyni

– húzta alá.

Az illetékes EU-biztos, Dan Jorgensen a találkozó előtt Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszterrel egyeztetett, aki korábban lemondta a tervezett magyar–szlovák–ukrán háromoldalú találkozót. A miniszter korábban kifejtette, hogy Horvátország egymagában nem tudja biztosítani Magyarország és Szlovákia kőolajellátását, hiszen ahhoz évi mintegy 14–15 millió tonna kőolajra lenne szükség, miközben az Adria vezetéken a valaha volt legnagyobb szállított mennyiség 2,2 millió tonna volt, egyhetede a kívánt volumennek. Illetve sérelmezte azt, hogy a horvát fél nem vállalta azt a fajta tesztelést, amit a Mol kért, és ami kellő meggyőző erővel tudná bemutatni, hogy valójában mekkora is ezen vezeték kapacitása.

Nem vállalták a folyamatos tesztelést, nem vállalták a kikötőtől a felhasználóig történő tesztelést, nyilvánvalóan azért, mert akkor kiderülne az, hogy ez a vezeték nem alkalmas arra, hogy Magyarországot és Szlovákiát teljes egészében ellássa

– vélekedett.