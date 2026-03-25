Szijjártó Péter: Brüsszel is aktív szereplője ennek a titkosszolgálati beavatkozásnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi média platformján megosztott videójában, elképesztő információkról tájékoztatta az embereket.

A külügyi tárca vezetője szerint Brüsszel is részese titkosszolgálati beavatkozásoknak.

A politikus figyelmeztetett, hogy egy magyar újságíró személyes közreműködésével (aki kiadta a külügyminiszter telefonszámát külföldi titkosszolgálatoknak), titkosszolgálati akció zajlik a magyar választásokba való beavatkozás céljával.

Majd rámutatott, hogy a szivárogtató személy a Tisza Párt belső köreihez van bekötve, nevezetesen Orbán Anita egyik barátja.

Szijjártó Péter mély aggodalmának adott hangot:

Azt mondta, hogy majd ő fogja megmondani, hogy ki dolgozhat a következő külügyminisztériumban, meg ő majd minden adathoz hozzá fog férni. Gondoljanak bele, milyen szuverén politika lesz az, ahol a külügyminisztérium személyi összetételébe egy olyan újságírónak lesz beleszólása, aki külföldi titkosszolgálatokkal dolgozik együtt. Hát kinek az akaratát fogják végrehajtani?

– fogalmazott.

A külügyminiszter szerint minden kétséget kizáróan Brüsszel is aktív szereplője a beavatkozásnak:

A külügyi főképviselő nevében azt mondta az Európai Bizottság szóvivője, hogy majd elbeszélget velem a külügyi főbiztos vagy külügyi főképviselő, hogy akkor én miért beszéltem az orosz külügyminiszterrel az európai tanácsülések szünetében?

– mondta Szijjártó Péter.

A politikus szerint elképesztő, hogy Brüsszelben nem értik, hogy teljesen természetes, ha egy ország egyeztet az annak együttműködési lehetőségeit befolyásoló döntésekről más, nem uniós partnerországokkal a gazdasággal kapcsolatos biztonság, az energetikai vagy a politikai együttműködés terén, annak érdekében, hogy minél inkább Magyarország érdekeit szolgáló együttműködéseket lehessen kialakítani.

Amikor az Európai Tanácsüléseken döntések születnek, azok befolyásolják Magyarország együttműködési lehetőségét nem uniós országokkal, például az energia terén, például a biztonság terén, a politikai együttműködés terén, a gazdaságban. És teljesen természetes, hogy ezekkel az országokkal egyeztetünk. Ha kell a tanácsülés előtt, ha kell a tanácsülés után a döntés hatásairól. Hogy milyen döntés kell, hogy abból szülessen mondjuk a kétoldalú kapcsolat tekintetében. És ugye Magyarország számára fontos az együttműködés az amerikaiakkal, tehát szoktam egyeztetni az amerikaiakkal is. Szoktam egyeztetni a törökökkel. Szoktam egyeztetni a szerbekkel. Szoktam egyeztetni az orosz külügyminiszterrel. Ha kell, szoktam egyeztetni a kínaiakkal, az afrikaiakkal, a délkelet-ázsiaiakkal. Ha kell, annak érdekében, hogy minél inkább a Magyarország érdekét szolgáló együttműködéseket tudjuk kialakítani.

– fogalmazott Szijjártó Péter.