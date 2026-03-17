Szijjártó Péter: A jelenlegi helyzetben egy nullkilométeres bohóc tönkreteheti az országot

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében aláhúzta, hogy az utóbbi tizenhat évben egymást követték a súlyosabbnál súlyosabb válságok a világban, Magyarország mégis óriási bravúrokat tudott elérni, mint például, hogy ezen idő alatt egymillió új munkahely jött létre, valamint itt kell fizetni Európa legalacsonyabb adóit és rezsiköltségeit.

Magyarországon most minden korábbinál nagyobb szükség van a megbízhatóságra és a tapasztalatra – jelentette ki Szijjártó Péter

„És ezeket most nem érdemes kockára tenni, nem érdemes veszélybe sodorni. Most nem a változatosságra kell rámenni, mert ilyen nagyon durva, nagyon bonyolult, nagyon összetett, nagyon viharos nemzetközi körülmények közepette a tapasztalatnak, a kiszámíthatóságnak, a biztonságnak, a járt útnak, a személyes kapcsolatoknak óriási szerepe van” – hangsúlyozta.

Ebben a helyzetben egy nullkilométeres bohóc tönkreteheti az országot, és minden eredmény elveszhet. Ezért ha valamikor, akkor most megbízhatóság, biztonság és kiszámíthatóság. Hogy ne kerüljenek veszélybe az eddig elért eredmények

– folytatta. Majd úgy vélekedett, hogy a jelenlegi kormánypártoknak kell megnyerni az április 12-i választást.

Hogy aztán utána azt a harcot, amely már arról szól, hogy az ország biztonságban legyen, az emberek biztonságban legyenek, a magyarokat ne vigyék katonának, a magyarok pénzét ne vigyék el Ukrajnába, az ukránokat ne hozzák be az Európai Unióba, akkor ezt a harcot meg tudjuk vívni

– sorolta.

Szijjártó Péter ennek kapcsán rámutatott, hogy ehhez a harchoz napi erőfeszítésekre van szükség, mivel nem úgy van, hogy amikor négy évvel ezelőtt kitört a háború, akkor a magyar kormány eldöntötte, hogy nem akar ebben részt venni, és akkor ezt tiszteletben tartják. „Nem így van. Négy éve kitört a háború, mi világossá tettük, hogy ebben nem kívánunk részt venni, és négy éve minden egyes nap bele akarnak minket tolni. Minden egyes áldott nap. És nekem, nekünk, a miniszterelnök úrnak ez egy napi feladat. Napi erőfeszítés, hogy kívül maradjunk. S ha egy nap kimarad, vége” – figyelmeztetett.

Ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk vívni ezt a harcot nap mint nap, mert itt gyakorlatilag naponta kell nemet mondani a ránk háruló nyomásgyakorlásra. Naponta kell nemet mondani. És ha nem tudunk naponta nemet mondani, akkor elveszett minden

– jegyezte meg. „És ahhoz, hogy naponta nemet tudjunk mondani, ahhoz szuverenitásra, tökösségre, keménységre van szükség. Nyilvánvalóan az, akinek a mentelmi jogát a kezükben tartják, nem fog tudni nemet mondani. A Tisza Párt elnökével szemben azért nincsenek folyamatban jogi eljárások, mert az Európai Parlament nem adta ki a mentelmi jogát. Az Európai Parlament többsége fogja a markában az embert” – mondta.

Nyilván egy ilyen ember nem fog tudni nemet mondani nekik se migrációra, se háborúra, se genderre. Szóval nagyon fontos, hogy most ezt ismét behúzzuk, és ebben a sorsfordítónak mutatkozó időszakban ne engedjük ki a gyeplőt a kezünk közül

– összegzett.