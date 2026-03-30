Szijjártó Péter: elég abból, hogy az ukránok titkosszolgálati terepként használják Magyarországot

Szijjártó Péter a városban tartott lakossági fórumon arra figyelmeztetett, hogy Európa hosszú háborúra készül Ukrajnában, esélyt sem akarnak adni annak, hogy a béketörekvések sikerrel járjanak, s már arról is megszületett a döntés Brüsszelben, hogy katonákat kell küldeni a fegyveres konfliktusba.
De világossá kell tenni, hogy mi egészen biztosan nem fogjuk a magyar embereket katonának küldeni Ukrajnába. (…) Azért, mert ehhez a háborúhoz, amit ők vívnak, nekünk semmi közünk nincsen
– szögezte le.
Rámutatott emellett, hogy az Európai Unió eddig 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott Ukrajnának a háború kezdete óta, ami háromszorosa annak, mint amit Magyarország kapott a 2004-es csatlakozása óta.
Ennek kapcsán kifejtette, hogy miután további hatalmas összegek átutalására készülnek, a háború mára egyfajta „üzleti modellé” vált a szomszédos országban.
Ennyi pénzt békében az ukrán gazdaság nem tud előállítani, mint amit az Európai Unió, Brüsszel eddig adott az ukránoknak, de a mi pénzünket nem vihetik el. A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, abból a magyar településeket, a magyar városokat, a magyar vidékeket kell fejleszteni, a magyar családokat kell támogatni, nem egy korrupt háborús rezsim működésére kell elkölteni
– húzta alá.
Illetve arra is kitért, hogy a magyar kormány nem fogja azt sem engedni, hogy a háborúban álló Ukrajnát felvegyék az EU-ba, ugyanis ezzel a háborút is importálnák.
Nem akarjuk azt, hogy az Európai Unióban lévő NATO-tagok összeütközzenek az oroszokkal, mert akkor abból világháború van, és mi nem akarunk világháborút, nem akarjuk, hogy veszélyben éljünk. Mi békét akarunk és biztonságot akarunk
– erősítette meg.
Szijjártó Péter ezeket összegezve azt hangoztatta, hogy ez a tét az április 12-ei választáson: „Megy-e Magyarország háborúba? A mi válaszunk az, hogy nem. Magyarországot kívül kell tartani a háborún (…) Nem engedjük azt sem, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, és nem engedjük azt sem, hogy az ukránokat behozzák az Európai Unióba, velük együtt a háborút. És nem engedjük azt sem, hogy elzárjanak minket az olcsó energiától, nem engedjük, hogy a családok rezsiszámlája a háromszorosára nőjön, és nem engedjük, hogy ezer forint legyen a benzin.”
Ezek a mi érdekeink. De ugye itt vannak az ukránok, akik érdeke 180 fokkal ellentétes. Ezek kibékíthetetlen ellentétek
– jegyezte meg.
Ez a választás tétje, és látható, mi zajlik. Soha ilyen durva, brutális, nyílt, súlyos és szégyentelen külföldi titkosszolgálati beavatkozás még nem volt a magyar parlamenti választások során, mint most
– emelte ki.
A miniszter végül határozottan elítélte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „titkosszolgálati műveleti területté” tette Magyarországot.
Ilyet Magyarországgal nem lehet tenni. Mi szuverén ország vagyunk, ezt soha nem fogjuk megengedni senkinek. Mert látjátok, látják azt, mi történt. Olajblokádot szerveztek. Utána megpróbálták drónokkal megsemmisíteni a Török Áramlat vezetéket, amin keresztül zajlik Magyarország földgázellátása. (…) De látjátok, halálosan megfenyegették a miniszterelnököt, a családját. Itt van a lehallgatás. Hőst próbáltak építeni egy rendőrből, akiről kiderült, hogy egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról, hogy a Tisza Párt informatikusát be akarták szervezni kémnek az ukránok. Elég ebből, hogy az ukránok minket egy titkosszolgálati terepnek használnak
– összegzett.