Szijjártó Péter: elég abból, hogy az ukránok titkosszolgálati terepként használják Magyarországot

Szijjártó Péter a városban tartott lakossági fórumon arra figyelmeztetett, hogy Európa hosszú háborúra készül Ukrajnában, esélyt sem akarnak adni annak, hogy a béketörekvések sikerrel járjanak, s már arról is megszületett a döntés Brüsszelben, hogy katonákat kell küldeni a fegyveres konfliktusba.

Szijjártó Péter szerint az ukránok érdeke 180 fokkal ellentétes a magyar érdekekkel (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

De világossá kell tenni, hogy mi egészen biztosan nem fogjuk a magyar embereket katonának küldeni Ukrajnába. (…) Azért, mert ehhez a háborúhoz, amit ők vívnak, nekünk semmi közünk nincsen

– szögezte le.

Rámutatott emellett, hogy az Európai Unió eddig 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott Ukrajnának a háború kezdete óta, ami háromszorosa annak, mint amit Magyarország kapott a 2004-es csatlakozása óta.

Ennek kapcsán kifejtette, hogy miután további hatalmas összegek átutalására készülnek, a háború mára egyfajta „üzleti modellé” vált a szomszédos országban.

Ennyi pénzt békében az ukrán gazdaság nem tud előállítani, mint amit az Európai Unió, Brüsszel eddig adott az ukránoknak, de a mi pénzünket nem vihetik el. A magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, abból a magyar településeket, a magyar városokat, a magyar vidékeket kell fejleszteni, a magyar családokat kell támogatni, nem egy korrupt háborús rezsim működésére kell elkölteni

– húzta alá.

Illetve arra is kitért, hogy a magyar kormány nem fogja azt sem engedni, hogy a háborúban álló Ukrajnát felvegyék az EU-ba, ugyanis ezzel a háborút is importálnák.

Nem akarjuk azt, hogy az Európai Unióban lévő NATO-tagok összeütközzenek az oroszokkal, mert akkor abból világháború van, és mi nem akarunk világháborút, nem akarjuk, hogy veszélyben éljünk. Mi békét akarunk és biztonságot akarunk

– erősítette meg.

Szijjártó Péter ezeket összegezve azt hangoztatta, hogy ez a tét az április 12-ei választáson: „Megy-e Magyarország háborúba? A mi válaszunk az, hogy nem. Magyarországot kívül kell tartani a háborún (…) Nem engedjük azt sem, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, és nem engedjük azt sem, hogy az ukránokat behozzák az Európai Unióba, velük együtt a háborút. És nem engedjük azt sem, hogy elzárjanak minket az olcsó energiától, nem engedjük, hogy a családok rezsiszámlája a háromszorosára nőjön, és nem engedjük, hogy ezer forint legyen a benzin.”

Ezek a mi érdekeink. De ugye itt vannak az ukránok, akik érdeke 180 fokkal ellentétes. Ezek kibékíthetetlen ellentétek

– jegyezte meg.

Ez a választás tétje, és látható, mi zajlik. Soha ilyen durva, brutális, nyílt, súlyos és szégyentelen külföldi titkosszolgálati beavatkozás még nem volt a magyar parlamenti választások során, mint most

– emelte ki.