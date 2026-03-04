Szijjártó Péter élőben jelentkezett be Moszkvából

Szijjártó Péter Moszkvából jelentkezett be, ahol ma Vlagyimir Putyinnal tárgyal. A külgazdasági és külügyminiszter egy videóban arról beszélt, hogy a világban zajló fegyveres konfliktusok komoly kihívások elé állítják Magyarország nemzetbiztonságát és energiabiztonságát is.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Mint fogalmazott: „A helyzet ugyanis az, hogy a világban zajló háborúk rendkívüli kihívások elé állítják hazánk nemzetbiztonságát és Magyarország energiabiztonságát is. Az ukrajnai háború és a közel-keleti válság két olyan fegyveres konfliktus, amely egyszerre tölt el minket aggodalommal.”

Hangsúlyozta, hogy Magyarország minden háborúból ki akar maradni, mert „nekünk mindig Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első”.

A miniszter szerint a jelenlegi helyzet az energiaellátást is érinti. Elmondta, hogy az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, miközben a horvátok vitatják Magyarország jogát arra, hogy tengeri útvonalon orosz kőolajat vásároljon. Hozzátette: a közel-keleti konfliktus miatt a globális energiaszállítás is nehézségekbe ütközött, mivel a Hormuzi-szoros lezárása komoly hatással van a világ tengeri olaj- és cseppfolyósított földgázzal való kereskedelmére.

Szijjártó Péter azt mondta, azért utazott Moszkvába, hogy meggyőződjön arról: a válság idején is biztosított lesz Magyarország energiaellátása.

Azért vagyok itt, hogy meggyőződjek arról és garanciát kapjak arra, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj- és földgázmennyiséget a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják.

Hozzátette: ezek a szállítások nemcsak az energiaellátás biztonsága, hanem a rezsicsökkentés fenntartása szempontjából is kulcsfontosságúak. „Ha az Oroszországból származó olcsó energiahordozók nem érkeznének meg Magyarországra, akkor sajnos a rezsicsökkentést is el kellene felejteni.”

A miniszter arról is beszélt, hogy a moszkvai látogatás másik oka a kárpátaljai magyarok helyzete. Mint mondta, az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el a frontra, közülük többen meghaltak, eltűntek vagy orosz hadifogságba kerültek.

Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk.

Szijjártó Péter a tájékoztató végén arról beszélt: reméli, hogy a mai megbeszélések után több magyar ember is hazatérhet. Hozzátette, hogy a részletekről később adnak tájékoztatást.