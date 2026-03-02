Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt van Fico ajánlata – a Barátság kőolajvezetékről van szó

Fontos

Irán vadászgépekkel támadja Katart – megtörtént az elképzelhetetlen

Szijjártó Péter

Fontos dologra figyelmeztette Szijjártó Péter az Emírségekben rekedt magyarokat

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Részlegesen megnyitnak Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei – írta külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon. Szijjártó Péter szerint a légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterdubajabu - dzabi

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Abu-Dzabi és Dubaj repülőterei részlegesen megnyitnak, de azt kérik, hogy az Egyesült Arab Emírségekben rekedt emberek csak a légitársaságokkal való egyeztetés és a tőlük kapott jelzés után induljanak ki az adott légikikötőbe. 

Szijjártó Péter szerint ebben a helyzetben a Barátság kőolajvezeték blokkolása merénylet Magyarország ellen
Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

A Flydubai húsz napon keresztül ingyenes átfoglalást biztosít, az Emirates pedig a korábban már foglalással rendelkezett utasoknak ad elsőbbséget. A légitársaságok folyamatosan közlik majd, hogy mely járataikat indítják útnak

– tájékoztatott. A miniszter tudatta, hogy a katari turisztikai ügynökség bejelentette, hogy átvállalják az országban rekedt turisták pluszköltségeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!