Szijjártó Péter: Európa súlyos lelki válságba sodródott

19 perce
A külgazdasági és külügyminiszter szerint a liberális mainstream azt állítja magáról, hogy nincs alternatívája, miközben a magyar kormány eredményei éppen ezt a felfogást cáfolják. Szijjártó Péter úgy látja, Brüsszel politikáját ma a háború, a migráció és a radikális ideológiák határozzák meg, Magyarország viszont a béke, a biztonság és a józan ész oldalán áll.
„Az egymást követő krízisek közepette Európa ma nemcsak politikai és gazdasági, hanem súlyos lelki válságot is átél” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: MTI

Ma a liberális mainstream azt tartja magáról, hogy nincs más sikeres, elfogadható irányzat, és a fősodron kívül álló magyar kormány eredményei épp ezt az öndefiníciót ássák alá. Brüsszel politikáját ma a háború, a migráció és a radikális ideológiák határozzák meg, Magyarország ezzel szemben a béke, a biztonság és a józan ész oldalán áll

hangsúlyozza

„Mi hiszünk Európa keresztény gyökereiben, és kiállunk az alapvető igazságok mellett” – zárja.

