Szijjártó Péter: Az Európai Unió ma nemcsak politikai és gazdasági, hanem lelki válságot is átél

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Lelkészműhely eseményén elmondott beszédében rámutatott, hogy az egymást követő krízisek közepette az Európai Unió ma nem csak politikai és gazdasági, hanem egy lelki válságot is átél. Kifejtette, hogy az ember csak akkor tud szabad lenni, hogyha önazonos, és ő maga pályafutása során soha nem szembesült olyan morális dilemmával, hogy helyes-e, amit tesz, és nem is lenne képes arra, hogy ne kövesse a belső iránytűjét.

Szijjártó Péter: Az Európai Unió ma nem csak politikai és gazdasági, hanem lelki válságot is átél Fotó: MTI

Szijjártó Péter: Európában jelenleg nincs meg ez a lelki béke

Ezzel szemben azonban szavai szerint Európában jelenleg nincs meg ez a lelki béke, amit az is jól mutat, hogy a külügyi tanács ülésein egyes kollégái nem merik azt az álláspontot képviselni, mint amit előtte a folyosón, mert a liberális média, az NGO-k, a koalíciós partnerek szétszednék őket.

És szerintem ez jelenti az európai lelki nyomorúság egyik origóját, hogy egész egyszerűen olyan szintű véleménydiktatúra vagy ideológiai diktatúra van ma Európában, ami csak fizikailag nem fogható azokhoz az ideológiai diktatúrákhoz, amik megnyomorították egyébként az európai, azon belül is a közép-európai nemzeteket az elmúlt évszázad közepétől

– fogalmazott.

Úgy vélekedett, hogy ma a liberális mainstream azt tartja magáról, hogy nincs más sikeres, elfogadható irányzat, és a fősodron kívül álló magyar kormány eredményei épp ezt az öndefiníciót ássák alá. „És ezért van az, hogy minket minden létező eszközzel próbálnak kivágni és eltakarítani az útból. Ennek számos jelét is láthatják (…) S innen érthető meg az is, hogy ugye harminc nap múlva van egy parlamenti választás Magyarországon, ez egy kis európai ország választása, azonban mégis nagy, európai keretben értelmeződik, nagy az európai figyelem, és nagy európai befolyásolás is zajlik körülötte” – fogalmazott. Szijjártó Péter közölte, hogy

Brüsszelnek, a liberális mainstreamnek van egy olyan politikai irányvonala, amely Európát el akarja szakítani azoktól a gyökerektől, amik mentén azt megalapították.

„Tehát az Európai Unió az kifejezetten egy keresztény alapokon álló elképzelés volt, a béke és a nyugodt gazdasági fejlődés céljából jött ez létre. És nem az ideológiai elnyomás volt a célja, hanem a béke és a nyugodt fejlődés” – jelentette ki.

És ugye ma, amit a liberális mainstream Európai Unió lepel alatt takar, az ugye a háború, a migráció és ezek a teljesen őrült genderideológiák. És ugye, ha van ország, ami mind a háromnak keresztbe fekszik, azok ugye pont mi vagyunk, s ezzel a liberális mainstream az önazonosságát tesszük ugye kihívás elé

– tette hozzá.