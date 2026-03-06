Szijjártó Péter: Ez a fenyegetés az egész nemzetnek szól!

A külgazdasági és külügyminiszter beszédében elmondta, hogy a mostani háború vetekedik a nagy európai háborúkkal, hiszen immár több mint négy éve tart. Szijjártó Péter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország eddig is és ezután is kimarad ebből a háborúból, hiszen ez soha nem volt a mi háborúnk, és nem is tartozunk semmivel az ukránoknak.
Családok szenvednek, nyílt embervadászat zajlik az ukrán utcákon még kényszersorozható emberek iránt. Mindennapos a pusztítás, és mindennapos a rombolás. Kedves barátaim, ez alatt a több mint négy esztendő alatt minket nap mint nap valahogyan bele akartak, bele akarnak rángatni ebbe a háborúba
– hangsúlyozta Szijjártó a beszédében.
A külügyminiszter szerint azonban egy dolog nem változott, ez pedig az, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a mindennapos nyomásgyakorlás és provokáció ellenére hazánk továbbra is kitart álláspontja mellett.
Mindennap van valami zsarolás. Minden nap van valami nyomásgyakorlás. És mindennap van valami provokáció, csakhogy Magyarországot belehúzzák, beletolják, belesodorják a szomszédban zajló háborúba. És kedves barátaim, mi 4 éve minden egyes nap, minden egyes áldott nap tesszük meg a magunk erőfeszítéseit annak érdekében, hogy minket ebbe a háborúba belerángatni ne tudjanak
– szögezte le a külügyminiszter.
Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy a „Brüsszel–Berlin–Kijev tengelyen döntés született”, mégpedig az a döntés, hogy Európát bele akarják vinni a háborúba, az európai emberek pénzét el akarják vinni Ukrajnába, Ukrajnát pedig be akarják hozni az Európai Unióba. Magyarország azonban mind a három pontra egyértelműen és határozottan nemet mondott, a magyar kormánynak pedig továbbra is az a célja, hogy hazánk minden háborúból kimaradjon.
Ami Ukrajnában zajlik, kedves barátaim, az nem a mi háborúnk. Minket nem támadtak meg, ezért minket megvédeni sem kell. Ukrajna magáért harcol, nem értünk és nem helyettünk. Ezért mi Ukrajnának semmivel, de semmivel nem tartozunk. Nem tartozunk nekik. Mi nem tartozunk az ukránoknak sem katonákkal, sem fegyverekkel, sem pénzzel, sem pedig az uniós tagsággal
– nyomatékosította a külügyminiszter.
Szijjártó Péter egyúttal rámutatott, hogy Magyarországnak szuverén kormánya van, ezt pedig az ukránok is tudják. Ahogy azt is tudják, hogy amíg szuverén kormány van, addig nem küldünk sem katonákat, sem pénzt Ukrajnába. Ebből azonban Szijjártó Péter szerint egyértelmű, hogy Ukrajna egy ukránbarát bábkormányt szeretne hatalmon látni.
Pontosan az következik ebből, amit látunk. Amit látunk és tapasztalunk, vagyis az ukránok minden eddiginél sokkal durvábban és sokkal súlyosabban avatkoznak bele a magyar választásba. Mit akarnak? Azt akarják, hogy jöjjön létre egy Ukrajna-párti kormány, és azt vezesse egy ukránbarát miniszterelnök. Ez az ami nem fog megtörténni
– jelentette ki a külügyminiszter.
Az elmúlt napok, hetek, hónapok tapasztalatai azt mutatják, hogy az ukránok mindenre képesek ebben a tekintetben. Azok, akik felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, most olajblokád alá vették Magyarországot, egyeztetve Brüsszellel és egyeztetve a magyarországi ellenzékkel. Miért tették mindezt? Mert pontosan tudják, hogyha Magyarországon olajellátási válságot tudnak okozni, pontosan tudják, hogyha Magyarországon egy ezerforintos benzinárat elő tudnak állítani, akkor az rossz a kormánynak, viszont nagy segítség a Tisza Pártnak
– fogalmazott.
Szijjártó Péter szerint azonban az ukránok a sikertelenséget látva még tovább mentek. „Tegnap Zelenszkij elnök halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét” – hangsúlyozta a miniszter, aki hozzátette, hogy ez egészen pontosan megmutatta, hogy milyen is az ukrán elnök valójában.
Zelenszkij elnök fenyegetőzésének központjában természetesen személyesen a magyar miniszterelnök van, de ez a fenyegetés egész Magyarországnak, az egész magyar nemzetnek szól. De jól hallja meg Zelenszkij elnök! Minket, magyarokat nem lehet megfenyegetni. Mi magyarok nemet mondtunk a háborúra
– nyomatékosította Szijjártó Péter.
„Itt és most! Itt és most legyen világos az ukránoknak, követeljük, hogy azonnal állítsák le a magyar emberek fenyegetését. Zelenszkij vonja vissza a verőembereit, és ő is vegyen vissza az arcából” – szögezte le a külügyminiszter.
A külügyminiszter beszédében emellett kitért a lefoglalt ukrán pénz kérdésére is, ami kapcsán jelezte, hogy hazánk azonnali magyarázatot vár az ügy kapcsán. Szijjártó Péter szerint az világos, hogy Ukrajna gazdasági modellként tekint a háborúra, azonban az nem világos, hogy miért is szállítottak ekkora összeget hazánkon keresztül.
Mégis mi az életért fuvaroznak Magyarországon keresztül 900 millió dollárt, 420 millió euró készpénzt és 146 kiló aranyat. Mi az oka mindennek? Csak nem az ukrán háborús maffia pénzéről van szó? Azonnali magyarázatot követelünk az ukránoktól. Mondják meg, kinek a pénze ez, és mire használják, és mondják meg, hogy ez a pénz csak keresztülmegy Magyarországon, vagy néha itt meg-megáll, akkor ki költi el, és kinek az érdekében költik el? Követeljük, hogy azonnal adjanak mindenre magyarázatot
– nyomatékosította a külügyminiszter.
Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy Ukrajna azt akarja, hogy az ellenzék nyerje meg a magyarországi választást. „Azt hiszem, ez nem rakétatudomány, mindannyian látjuk, tudjuk. Pontosan tudják, hogyha a Tisza Párt nyeri meg a választást, Magyarország megy az ukránok háborújába, Ukrajna pedig jön az Európai Unióba ” – fogalmazott. Szijjártó Péter egyúttal jelezte, hogy ha „mi nyerjük meg a választást, mi megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát. A magyar emberek pénze Magyarországot fogja fejleszteni, és soha a büdös életben ők nem lesznek az Európai Unió tagjai”.
Követeljük, nem kérjük, követeljük, hogy az ukránok állítsák le a beavatkozást a magyar parlamenti választásba, fejezzék be a fenyegetőzést és a zsarolást, értsék meg, hogy Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak mi, a magyar emberek dönthetünk. Kedves barátaim! Dicsőség Magyarországnak!
– zárta beszédét a külügyminiszter.