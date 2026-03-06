Szijjártó Péter: Ez a fenyegetés az egész nemzetnek szól!

A külügyminiszter szerint azonban egy dolog nem változott, ez pedig az, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a mindennapos nyomásgyakorlás és provokáció ellenére hazánk továbbra is kitart álláspontja mellett.

Mindennap van valami zsarolás. Minden nap van valami nyomásgyakorlás. És mindennap van valami provokáció, csakhogy Magyarországot belehúzzák, beletolják, belesodorják a szomszédban zajló háborúba. És kedves barátaim, mi 4 éve minden egyes nap, minden egyes áldott nap tesszük meg a magunk erőfeszítéseit annak érdekében, hogy minket ebbe a háborúba belerángatni ne tudjanak

– szögezte le a külügyminiszter.

Szijjártó Péter egyúttal elmondta, hogy a „Brüsszel–Berlin–Kijev tengelyen döntés született”, mégpedig az a döntés, hogy Európát bele akarják vinni a háborúba, az európai emberek pénzét el akarják vinni Ukrajnába, Ukrajnát pedig be akarják hozni az Európai Unióba. Magyarország azonban mind a három pontra egyértelműen és határozottan nemet mondott, a magyar kormánynak pedig továbbra is az a célja, hogy hazánk minden háborúból kimaradjon.

Ami Ukrajnában zajlik, kedves barátaim, az nem a mi háborúnk. Minket nem támadtak meg, ezért minket megvédeni sem kell. Ukrajna magáért harcol, nem értünk és nem helyettünk. Ezért mi Ukrajnának semmivel, de semmivel nem tartozunk. Nem tartozunk nekik. Mi nem tartozunk az ukránoknak sem katonákkal, sem fegyverekkel, sem pénzzel, sem pedig az uniós tagsággal

– nyomatékosította a külügyminiszter.