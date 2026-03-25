A kormány a legrosszabbra készül, Szijjártó Péter figyelmeztetést adott ki – videó

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy háborús világrendben élünk, s Európát jelenleg két olyan fegyveres konfliktus feszíti, amely az ellátásbiztonságon és az energiaárakon keresztül közvetlen gazdasági nehézségeket vált ki.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy a kormány fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába

Mi négy éve élünk egy olyan háború szomszédságában, amely nemcsak Magyarországnak, hanem az egész kontinensnek az energiaellátását befolyásolja, és néhány hete tőlünk ugyan földrajzilag távolabb, viszont hatásában mindenképpen közel kitört egy másik háború, amely nemcsak Európa, hanem a világ energiaellátását is rendkívüli kihívások elé állítja

– emlékeztetett.

És sajnos ez a két háború és az erre adott európai válaszok nagyon könnyen előállíthatnak egy olyan helyzetet, hogy Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási krízis, egy energiaellátási válsághelyzet jön létre, nemcsak az árak, hanem az ellátás biztonsága szempontjából is

– folytatta. Szijjártó Péter rámutatott, hogy az európai földgáztározók töltöttsége olyan szintre csökkent, hogy az éves földgázfogyasztásnak csak a kilenc százaléka van betárolva.

Mi, magyarok, ennél előrelátóbbak voltunk, és jobban terveztünk Magyarországon, így ennek kis híján a háromszorosa, az éves fogyasztásunk 24 százaléka bent van a tárolókban

– tette hozzá. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a hazánk energiaellátását biztosító főbb szállítási útvonalak az elmúlt időszakban támadások alatt álltak, mind fizikai, mind politikai értelemben.

Magyarország olajellátásával kapcsolatban egy olajblokád jött létre, ami ellen sikeresen védekeztünk. Ugyanakkor az elmúlt napokban a gázellátásunkat is próbálják ellehetetleníteni. Az elmúlt napokban több tucat drónnal támadták a Török Áramlat gázvezetéket, amely Magyarország földgázellátásáért felelős

– mondta. A miniszter bejelentette, hogy ezért az energiabiztonság garantálása céljából a földgáztárolók feltöltésére fognak koncentrálni.

Annak érdekében, hogy Magyarország energiaellátása biztosított legyen, így a magyar családok élete és a Magyarországon működő vállalatok zavartalan működése is garantált legyen, az olajtárolók feltöltéséhez hasonlóan úgy döntöttünk, hogy a gáztárolóink feltöltése sem szenvedhet halasztást

fogalmazott.

Így a mai naptól fokozatosan megszüntetjük a földgáz kiszállítását Ukrajna irányába, ezáltal biztosítjuk, hogy a magyar családok ellátása és a magyarországi üzemek, gyárak működése is zavartalan legyen a következő időszakban

– fűzte hozzá.