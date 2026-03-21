Szijjártó Péter: Meg kell védeni magunkat és a földgázellátásunkat – videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CPAC-en arról beszélt, hogy az olajblokád kudarca után Ukrajna már Magyarország teljes energiabiztonságát veszi célba, és a Török Áramlat elleni dróntámadások veszélyére is felhívta a figyelmet.
„Láttuk, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlat földgázvezetékeket. Mi a garancia arra, hogy a Magyarország ellátását biztosító Török Áramlat esetében ez nem fog megtörténni?” – hangzott el a kérdés a CPAC Hungary-n. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Nézd, az világos, hogy az ukránok, miután kudarcot vallottak az olajblokáddal, mert nem ma kezdtük a szakmát és felkészültünk és kivédtük ezt a támadást, most egy totális energiablokáddal próbálkoznak!

 – felelte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

„Az elmúlt napokban 22 drónt lőttek ki a Török Áramlat működtetése szempontjából kulcsfontosságú kompresszorállomásra. Ezeknek a támadásoknak a folytatására kell számítanunk. Tehát a következő hetekben biztosra vehetik, az ukránok gőzerővel fogják támadni Magyarország földgázellátása szempontjából kritikus vezetéket!” – tette hozzá.

Itt számunkra garancia az, hogy minden egyes ország, amelyen keresztülmegy ez a vezeték, komolyan veszi, felkészül és megvédi az infrastruktúrát. Az oroszországi kompresszorállomás elleni támadásokat az oroszok kivédték

 – magyarázta. „Hallhattuk, hogy a szerbeknél is készenlétbe helyezték a biztonsági erőket az energiainfrastruktúra védelme érdekében, és nálunk is a miniszterelnök elrendelte, hogy nagyon szigorúan és nagyon alaposan védjék meg a hatóságaink az energiainfrastruktúrát. Így lehet garantálni azt, hogy Magyarország energiaellátását nem tudja Ukrajna totális blokád alá venni, meg kell védeni magukat” – zárta.

