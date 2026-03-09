Szijjártó Péter: Folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését a Közel-Keletről

Hírlevél
A közel-keleti válság továbbra sem a megoldás irányába halad, az iráni támadások továbbra is rendkívül aktívak és intenzívek az arab országokkal szemben, ezért folytatjuk a mentesítő járatok üzemeltetését, és igyekszünk minden olyan magyart hazahozni, aki ott rekedt a Közel-Keleten és szeretne hazajönni - közölte Facebook-oldalán hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Pétermagyarjárat

Szijjártó Péter közölte, vasárnap volt még egy mentesítő járatunk Rijádból, ahonnan részben a Szaúd-Arábiában, részben a Bahreinben, illetve a Kuvaitban rekedt magyarokat hoztuk haza.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Hétfőn pedig két járatunk lesz, mindkettő Omán fővárosából, Maszkatból hozza el az ott rekedt magyarokat. 

Összesen 180 magyart hozunk haza a közel-keleti válság miatt, 157 olyan utast, akik most már huzamosabb ideje ott rekedtek Dubajban, azonban egyrészt a repülőgépek telítettsége, másrészt a korlátozott repülési lehetőség miatt nem tudnak onnan hazautazni. Autóbuszokkal átszállítjuk, átszállítottuk őket Omán fővárosába, ahonnan hétfőn, a 23 Ománban várakozóval együtt, hazatérnek

 – részletezte posztjában a miniszter.

 

 

