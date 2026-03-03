Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéken jelenleg politikai okok miatt nem jön kőolaj Magyarországra

Szijjártó Péter az Igazság órájának vendége. A műsorban terítéken az iráni háború és Zelenszkij zsarolása is.
A magyar külgazdasági és külügyminiszter bejelentést tesz a Barátság kőolajvezetéket érintő ukrán zsarolás legújabb részleteiről, s arról is, hogy miként hat az iráni háború mindannyiunk életére.
Kilőtt az olajár az iráni háború hatására. Több mint 20 százalékkal ugrott meg a földgáz ára Európában. Erről is szó lesz a műsorban, ahogyan arról is, hogy mindenki tudja, hogy a Barátság kőolajvezetéket politikai okokból blokkolják!
Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra juttatni, ami kiszolgálja Kijev érdekeit.
A műsor témái között szerepel, hogy nyíregyházi születésű magyar férfit hurcoltak el az ukrán kényszersorozók.
Szijjártó Péter: A Közel-Keleten továbbra is érvényben vannak a légtérzárak
A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a Közel-Kelet lángokban áll, amit alapvetően az idézett elő, hogy Irán olyan irányba mért visszacsapást, ahonnan nem érte támadás. Hozzátette: Irán gyakorlatilag percek alatt eszkalálta és kiterjesztette a háborút, mivel azok az arab országok, amelyeket most jelentős erővel támad, korábban nem intéztek támadást Irán ellen.
Pillanatok alatt az egész közel-keleti térséget, az Arab-öböl egész térségét Irán belobbantotta gyakorlatilag. Szerintem fontos kérdés az, hogy ezek az arab országok, akik most úgy állnak támadás alatt Irán által, hogy ők nem léptek föl Iránnal szemben támadólag, azoknak meddig tart a türelmük? És meddig csak védekeznek
– mondta Szijjártó Péter.
Hozzátette: A helyzet az, hogy több mint 5 ezer magyar állampolgárt regisztrált végül konzuli védelemre. Hogyha valaki külföldre utazik, regisztráljon konzuli védelemre, mert látszik, hogy ha baj van, akkor így lehet kapcsolatba lépni egymással, és sajnos ez a mostani közel-keleti válság mutatja, hogy még azokon a helyeken is könnyen és nagyon gyorsan baj lehet, ahol azt egyáltalán nem gondolnánk.
Az Emírátusok országaik egy részében továbbra is légtérzárak vannak. Katar továbbra is fenntartja a légtérzárat, Kuvait Bahrein szintén, tekintettel az éjszaka újabb, nagyon komoly iráni légicsapásokra – közölte.
Amikor az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével beszéltem vasárnap délután, akkor mondta, hogy rájuk több rakétát lőtt ki Irán, mint például Izraelre. Na most ugye a térségben számos magyarnak segítettünk hazautazni, tekintettel arra, hogy Szaúd-Arábiából, Ománból járnak repülőgépek, akik ott voltak, vagy el tudtak oda jutni, nekik segítettünk hazatérni
– fogalmazott.
Elmondta: Az éjszaka folyamán több magyar is elutazott az emirátusokból európai célállomásokra, és a Fly Dubai ma kora délután 1 órás indulással szerepeltet a menetrendjében már budapesti járatot, amivel a már jeggyel rendelkezőket hoznák haza. Az nagyon fontos, hogy a légitársaságokkal való egyeztetések után induljanak ki a repülőterekre.
Izraelből, ahol szintén egy jelentős számú magyar tartózkodik szárazföldön két irányba tudnak eljutni a magyarok, el tudnak jutni Egyiptom felé, ott egy 24 órában üzemelő határátkelőhely működik, és el tudnak jutni két határátkelőhelyen keresztül Jordánia felé.
A háború energiaválságot idézett elő
A világ most egy újabb energiaellátási válság elé nézhet könnyen, hiszen a Hormuzi szoros kulcsszerepet játszik a világ biztonságos és kiszámítható energiaellátásában, ugyanis a világ olajkereskedelmének egyharmada a Hormuzi-szoroson keresztül zajlik, a világ cseppfolyósított földgázszállításának az egyötöde.
Na most ez azt jelenti, hogyha egy ilyen komoly közlekedési útvonal kiesik, ami az olajkereskedelem egyharmadát és a földgázkereskedelem ötödét érinti, az jelentős bizonytalanságot hoz létre a globális energiaellátásban jelentős problémákat és strukturális kihívásokat tud okozni. Nyilvánvalóan ez olajár emelkedéshez is vezet, amit már láthatunk, megindult az olajár emelkedése.
– mutatott rá a tárcavezető. Hangsúlyozta: Most ebben a helyzetben, amikor a tengeri kereskedelem ilyen nagyon komoly, mondhatnám brutális kihívás elé néz, akkor a jó öreg kiszámítható, szárazföldi csővezetékeknek a szerepe és jelentősége az égbe szökik. Ezért is fontos nekünk, hogy van egy öreg, régi, jól működő, megbízható, olcsó olajat hozó vezetékünk nagy kapacitással, ami képes minket ellátni teljes egészében, ez a Barátság kőolajvezeték.
A Barátság kőolajvezetéken jelenleg politikai okok miatt nem jön kőolaj Magyarországra, ez a politikai ok pedig az, hogy Zelenszkij elnök, Ukrajna elnöke, egy Brüsszel-Berlin-Kijev tengely döntésből fakadóan nem engedi az olajszállítás újraindulását a Barátság vezetéken úgy, hogy ezt a Tisza Párttal is leegyeztették. Ez egy merénylet Magyarországgal szemben, amit Zelenszkij elnök elkövet, és ebben a merényletben Zelenszkij elnök cinkosa a Tisza Párt.
– emelte ki.
Münchenben kötötték az erre vonatkozó megállapodást. Ma egyetlen egy fizikai vagy technikai akadálya nincs az olajszállítás újraindításának, annak kizárólag politikai oka van egy olajellátási válságot, 1000 forintos benzinárat akarnak előidézni Magyarországon a választások előtt. Ez egy Berlin-Brüsszel-Kijev tengely, amely a Tisza Párt érdekében, a Tisza Párt kormányra segítése érdekében hozta meg ezt a döntést – közölte.
Zelenszkij a magyarokat támadja
Zelenszkij ukrán elnöknek tegnap volt egy irritáló, sok szempontból cinikus nyilatkozata. Azt mondja, hogy hálát kellene adniuk a magyaroknak meg a szlovákoknak, hogy eddig működött a Barátság kőolajvezeték. És azt is mondta, hogy miért nézegeti Orbán Viktor a műholdképeket, hiszen a műholdak úgysem látnak be a föld alá, és hogy tudja megmondani innen Budapestről, hogy a föld alatt nincsen technikai probléma a csővel. Ezzel párhuzamosan azt mondja a MOL elnök-vezérigazgatója, hogy számtalan olyan gyakorlati bizonyíték is van, hogy a januári orosz támadás után még ők kaptak kőolajat, tehát működött még közvetlenül támadás után is a vezeték. A külügyminiszter szerint:
Van itt több ok, ami miatt mindenki biztos lehet abban, hogy semmifajta technikai vagy fizikai oka nincs a blokádnak először is, az oroszok nem találták el, vagy nem is lőtték a vezetéket. Tehát az oroszok a vezeték környezetében lévő tartályt lőttek meg, aminek nincsen köze a vezeték működőképességgel. Első. Második, a műholdfelvételek világosan bizonyítják, hogy nincs tűz, nincs semmi egyéb olyan ok, ami miatt a szállítást ne lehetne újraindítani. Nem véletlen, hogy óriási zavarodottság volt múlt héten hétfőn a külügyminiszteri tanácsülésen, amikor így a semmiből a luxemburgi külügyminiszter, gondolván, hogy segít az ügyön, bedobta, hogy miért nem mennek ki a magyar és a szlovák szakértők vagy ellenőrök Ukrajnába, és miért nem nézik meg a saját szemükkel, hogy micsoda károkat okozott az orosz támadás a vezetéken. Mire a várakozásokkal ellentétben az ukrán külügyminiszter hümmögni, meg ő-zni, meg nem tudom én mit kezdett el csinálni teljes zavarában és világossá vált, hogy itt egy óriási hazugság van, tehát a vezetéknek semmi baja nincsen, tehát nem engedik be az ellenőröket.
Maga a rendszer üzemeltető ukrán vállalat jelezte több alkalommal a MOL-nak, hogy rendben van a vezeték, indulhat a szállítás, várják az utasítást. A helyzet az az, hogy ma Zelenszkij politikai ok miatt nem indítja újra a szállítást a kőolajvezetéken.A külügyminiszter hangsúlyozta: Az ukránok nem értünk harcolnak, mert nem minket támadtak meg. Oroszország Ukrajnát támadta meg, ezért Ukrajna küzd magáért, de nem értünk, hanem magáért. Nekünk ehhez semmi közünk nincsen. Mi nem kértük őket, mi nem okoztuk ezt a háborút, mi semmivel nem tartozunk nekik.
És egyébként pedig ő nem szívességet tesz, hanem óriási pénzt zsebel be a tranzitdíjon, egy, kettő, ez a szerződéses kötelezettsége. Harmadik, az Európai Unió-Ukrajna társulási megállapodás világosan leírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti az európai uniós tagországok energiaellátásának biztonságát. Tehát itt hagyjuk már ezt, hogy milyen szívesség, meg hogyan. Euró 10, meg százmilliókat kaszáltak a tranzitdíjakon. Az ukránok vállalták szerződésben, vállalták a társulási megállapodásban, nem szívességről van szó, hanem szavahihetőségről.
– húzta alá Szijjártó Péter.
Hozzátette: A tegnapi Zelenszkij-interjúban elhangzik egy olyan mondat, hogy majd ő azt csinálja, amit kérnek tőle az uniós partnerek, tehát ha kérik, akkor lehet, hogy meg tudja javítani, mert szerinte hibás.
Brüsszelből nem azt az iránymutatást vagy utasítást kapja, hogy javítsa meg a vezetéket, mert az, hogy nem indítja újra a szállítást, az nem a saját ötlete, hanem az egy Brüsszellel, Berlinnel és a magyar ellenzékkel összehangoltan, koordináltan meghozott döntés – hangzott el a minisztertől. Tehát Brüsszel itt nem egy külső szemlélő, hanem Brüsszel aktív alakítója ennek a döntésnek.
Ez egy merénylet Magyarországgal szemben, és ebben a merényletben Zelenszkij cinkosa a Tisza Párt itthon, mert nyilvánvalóan az az ő érdekük, hogy egy energia vagy olajellátási nehéz helyzet, kihívás, válság álljon elő Magyarországon a választások előtt, mert az ritkán szokott a kormányzó pártoknak kedvezni
– jelentette ki Szijjártó Péter.