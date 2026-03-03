Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéken jelenleg politikai okok miatt nem jön kőolaj Magyarországra

Szijjártó Péter az Igazság órájának vendége. A műsorban terítéken az iráni háború és Zelenszkij zsarolása is.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A magyar külgazdasági és külügyminiszter bejelentést tesz a Barátság kőolajvezetéket érintő ukrán zsarolás legújabb részleteiről, s arról is, hogy miként hat az iráni háború mindannyiunk életére.

Kilőtt az olajár az iráni háború hatására. Több mint 20 százalékkal ugrott meg a földgáz ára Európában. Erről is szó lesz a műsorban, ahogyan arról is, hogy mindenki tudja, hogy a Barátság kőolajvezetéket politikai okokból blokkolják!

Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra juttatni, ami kiszolgálja Kijev érdekeit.

A műsor témái között szerepel, hogy nyíregyházi születésű magyar férfit hurcoltak el az ukrán kényszersorozók.

Szijjártó Péter: A Közel-Keleten továbbra is érvényben vannak a légtérzárak

A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a Közel-Kelet lángokban áll, amit alapvetően az idézett elő, hogy Irán olyan irányba mért visszacsapást, ahonnan nem érte támadás. Hozzátette: Irán gyakorlatilag percek alatt eszkalálta és kiterjesztette a háborút, mivel azok az arab országok, amelyeket most jelentős erővel támad, korábban nem intéztek támadást Irán ellen.

Pillanatok alatt az egész közel-keleti térséget, az Arab-öböl egész térségét Irán belobbantotta gyakorlatilag. Szerintem fontos kérdés az, hogy ezek az arab országok, akik most úgy állnak támadás alatt Irán által, hogy ők nem léptek föl Iránnal szemben támadólag, azoknak meddig tart a türelmük? És meddig csak védekeznek

– mondta Szijjártó Péter.

Hozzátette: A helyzet az, hogy több mint 5 ezer magyar állampolgárt regisztrált végül konzuli védelemre. Hogyha valaki külföldre utazik, regisztráljon konzuli védelemre, mert látszik, hogy ha baj van, akkor így lehet kapcsolatba lépni egymással, és sajnos ez a mostani közel-keleti válság mutatja, hogy még azokon a helyeken is könnyen és nagyon gyorsan baj lehet, ahol azt egyáltalán nem gondolnánk.

Az Emírátusok országaik egy részében továbbra is légtérzárak vannak. Katar továbbra is fenntartja a légtérzárat, Kuvait Bahrein szintén, tekintettel az éjszaka újabb, nagyon komoly iráni légicsapásokra – közölte.