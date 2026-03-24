Szijjártó Péter megszólalt a tiszás ügynökbotrányról

Szijjártó Péter egy Facebookon közzétett videóban reagált arra az ügyre, amely szerint külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró közreműködésével hallgathatták le. A külügyminiszter úgy fogalmazott: „Magyar külügyminiszter külföldi titkosszolgálatok általi lehallgatása egy magyar újságíró közreműködésével óriási botrány”, amely szerinte „súlyos támadás Magyarország szuverenitásával szemben”, és egyben beavatkozás a parlamenti választásba. A miniszter külön kiemelte, hogy az érintett újságíró a Tisza Párt köreihez köthető, és saját állítása szerint kapcsolatban áll Orbán Anitával.
Szijjártó Péter szerint az is elhangzott, hogy az újságíró egy esetleges kormányváltás után hozzáférhetne külügyi anyagokhoz, és beleszólhatna abba is, kik dolgozhatnak a minisztériumban. Ezt a miniszter súlyos szuverenitási kérdésnek nevezte.
A jogi következményekről azt mondta, nem az ő feladata dönteni, hanem az erre illetékes hatóságoké. Ugyanakkor több, az üggyel kapcsolatban megjelent állítást is visszautasított, különösen azokat, amelyek szerint bizalmas uniós egyeztetések tartalma szivároghatott ki. Ezekről úgy fogalmazott: „a hülyeség kategóriájába tartoznak”.
Szijjártó Péter ennek kapcsán arról beszélt, hogy az uniós külügyminiszteri tanácsüléseken szerinte nem zajlanak olyan titkos egyeztetések, amelyek ne jelennének meg a nyilvánosságban.
Elmondása szerint a miniszterek már az ülések előtt ismertetik álláspontjukat a sajtóval, majd az ülések után is beszámolnak a történtekről. Hozzátette: az ülések alatt sincsenek szigorú információs korlátozások, a résztvevők folyamatosan használják telefonjaikat.
Azt is hozzátette, hogy természetesnek tartja: a tanácsülések előtt és után egyeztetnek nem uniós országokkal is, mivel az ott születő döntések hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra. Mint mondta, rendszeresen konzultál például amerikai, orosz, török, izraeli, közép-ázsiai és afrikai partnerekkel.
A miniszter hangsúlyozta: a kormány álláspontját nem változtatják meg a nyomásgyakorlás hatására.
„Nem megyünk háborúba, nem adjuk oda a magyar emberek pénzét Ukrajnának”, és továbbra is kiállnak az olcsó energia mellett.
Szerinte ha Magyarország nem jutna hozzá az orosz olajhoz és gázhoz, a rezsiköltségek akár háromszorosára is emelkedhetnének.