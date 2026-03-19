Szijjártó Péter: Fontos változás jön a gázellátásban

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a szlovén energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a felek megállapodást írtak alá a két ország földgázszállítási rendszerének összekötéséről.

Rámutatott, hogy Magyarország energiaellátásában a földgáz rendkívül fontos szerepet játszik, a teljes energiafelhasználás egyharmada a földgázhoz kötődik, s ezért hazánk a hét szomszédja közül hattal már összekötötte a hálózatát, egyedül Szlovénia maradt eddig ki, és ez fordítva is így van.

Itt volt az idő , hogy megtegyük a legfontosabb lépést abba az irányba, és kössük meg a megállapodást arról, hogy összekötjük a két ország földgázszállítási rendszerét. Ezzel elmondhatjuk majd, hogy mindkét ország minden szomszédjával összekötötte magát

– közölte.

„Ennél többet szárazföld által körülzárt országként nem tudunk tenni a földgázellátásunk biztonságáért, minthogy összekötjük a földgázrendszereinket minden szomszédos országgal. Szeretném azt is világossá tenni, hogy mi nem valami helyett építünk egy új útvonalat, hanem pluszban építünk új útvonalat, mert minél több szállítási útvonal áll rendelkezésre, annál nagyobb biztonságban van az energiaellátásuk” – folytatta.

Ez Magyarország energiabiztonsága szempontjából nagyon fontos előrelépés. Építettünk arra a közös sikerre, ami abból fakadt, hogy a villamosenergia–rendszereinket már összekötöttük, és most össze fogjuk kötni a földgázvezeték-rendszereinket is

– fogalmazott.

Szijjártó Péter tudatta, hogy összességében 115 kilométer hosszú vezetéket építenek, amelynek magyar szakaszához mintegy 40 kilométernyi új vezetéket és egy kompresszorállomást kell építeni.

Első lépésben 440 millió köbméteres kapacitást fog ez biztosítani évente, aztán ez később kibővíthető lesz 1,7 milliárd köbméterre, ami pedig lehetővé teszi Magyarország számára, hogy Szlovénián keresztül az olasz cseppfolyósított gázforrásokat is elérje

– húzta alá.

Megerősítette, hogy mindehhez európai uniós forrásokért fognak lobbizni Brüsszelben, hiszen ha az Európai Bizottság komolyan gondolja a közép-európai országok energiaellátásának a diverzifikációját, akkor ehhez forrást is kell biztosítani. „Ha ezt nem teszik, hiteltelenek lesznek, amikor diverzifikációról beszélnek” – vélekedett.