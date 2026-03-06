Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter friss hírt adott a Közel-Keleten rekedt magyarokról

Tegnap, 9:06
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az iráni légicsapások miatt továbbra is súlyos a helyzet a Közel-Keleten, így a térség légtérének jelentős része zárva maradt. Ennek ellenére pénteken már két menetrend szerinti járat is közlekedik Dubaj és Budapest között – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterDubajmentesítő járat

Az iráni légicsapások miatt a közel-keleti légtér jelentős része továbbra is zárva van, azonban a nap folyamán már két menetrend szerinti járat is közlekedik Dubaj és Budapest között – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon

Szijjártó Péter jó hírt közölt: pénteken már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között
Szijjártó Péter jó hírt közölt:  pénteken már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között
Fotó: AFP

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy továbbra is folyamatosak az arab országok elleni iráni légicsapások, ezért a légtér jelentős része továbbra is zárva van a Közel-Keleten.

„Ezzel együtt ma már két menetrend szerinti járat közlekedik Dubaj és Budapest között, az Emirates gépe rövid idővel ezelőtt fel is szállt” – tudatta. 

A FlyDubaitól bérelt mentesítő járatunk várhatóan este fél tíz körül indul, melynek fedélzetén 166-an térhetnek haza, alapvetően kisgyerekkel utazó családok, gyermeket váró anyák és egészségügyi ellátásra szoruló személyek

 – folytatta. 

Mai másik mentesítő járatunk helyi idő szerint 19 órakor indul Sharm-el-Sheikh-ből, fedélzetén 70 fővel

 – tette hozzá. 
Szijjártó Péter végül megerősítette, hogy Magyarország térségbeli nagykövetségei továbbra is teljes kapacitással dolgoznak, a konzuli részlegek folyamatosan állnak a régióban rekedtek rendelkezésére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!