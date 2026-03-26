Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Máshol leépítik a gyárakat, nálunk építik

Eddig importból származott, mostantól hazai gyártás válthatja ki a speciális betonokat: 2,5 milliárd forintos beruházással épül új üzem, amelyhez a kormány 625 millió forintos támogatást biztosít.
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett videójában arról számolt be, hogy jelentős ipari beruházás valósul meg Magyarországon.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A tájékoztatás szerint a Pro Solum beruházásában egy olyan üzem épül, amely speciális beton előállítására lesz alkalmas. A projekt összértéke 2,5 milliárd forint, amelyhez a kormány 625 millió forintos támogatást nyújt.

A beruházás keretében egy mintegy ezer négyzetméteres ipari komplexum jön létre. A miniszter kiemelte: a gyár olyan technológiát alkalmaz majd, amelyet eddig Magyarországon nem használtak.

Jelenleg a hazai építőipar teljes egészében importból szerzi be ezt a speciális betont, legnagyobb részben Ausztriából, mivel Magyarországon eddig nem állt rendelkezésre olyan technológia, amellyel versenyképesen elő lehetett volna állítani.

A beruházás célja, hogy ezt a helyzetet megváltoztassa: a jövőben a speciális beton hazai gyártásból, magyar mérnöki tudással és korszerű technológiával kerülhet az építőiparba, kiváltva az eddigi importot.

