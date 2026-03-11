Szijjártó Péter: Háborús világrend köszöntött a világra

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a városban tartott lakossági fórumon kifejtette, hogy a szomszédos Ukrajnában már négy éve háború zajlik, ami hosszát tekintve már az előző évszázad világháborúival vetekszik, és emellé most jött az iráni fegyveres konfliktus is, amely földrajzilag ugyan messzebb van, azonban hatásában legalább annyira veszélyes.

Háborús világrend köszöntött a világra, amelyben a háborúk határozzák meg az emberek életét évek óta Európában – jelentette ki Szijjártó Péter

Fotó: MTI

„Múlt szerdán, pont egy hete Moszkvából repültünk hazafele a két kiszabadult magyar hadifogollyal, és beszélgettem velük, és mesélgették, hogy mi történt, meg hogy történt, és egyszer csak tényleg belém hasított az a felismerés, hogy hát negyven évvel ezelőtt a nagyapámat úgy kérdezgettem az ilyen típusú tapasztalatokról, hogy biztos voltam abban, hogy ezek olyan típusú tapasztalatok, amiket mi meg majd az utánunk jövők egész biztosan nem élhetnek át, vagy nem lehet ez testközelben velük” – mondta.

És sajnos mára a háború az egy, a közvetlen szomszédságunkban zajló eseménnyé alakult. A háborús fenyegetés Magyarország számára is abszolút mértékben egy akut fenyegetést jelent

– tette hozzá.

Szijjártó Péter sérelmezte, hogy az ukrajnai helyzet kapcsán világosan látszik, hogy Brüsszelben döntés született arról, hogy Európának háborúba kell mennie. „Ez több mindenből is világosan látszik. Először is a nyugat-európai politikusok szinte mindig úgy beszélnek erről a háborúról, mint ami a mi háborúnk. Az ő háborújuk. Erről mindig többes szám első személyben beszélnek, amit nekünk kell megnyerni, nekünk kell megvívni. És úgy tekintik, mintha az ukránok értünk és helyettünk harcolnának, ami egy teljes egészében hamis helyzetfelfogás, hiszen a támadás Ukrajnát érte, az ukránok harcolnak magukért, védik magukat, teszik ezt hősiesen, hiszen túlerővel szemben harcolni az egy hősies dolog, de mivel nem minket támadtak meg, nem is minket akartak megtámadni, ezért aztán minket nem is kell megvédeni” – húzta alá.

Ezért aztán mi semmivel, de az ég egy adta világon semmivel nem is tartozunk mindezért. Semmivel nem tartozunk az ukránoknak, sem katonákkal, sem pénzzel, sem uniós tagsággal

– szögezte le.