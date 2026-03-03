Szijjártó Péter megszólalt a hadifogságba került magyar ügyében

Ahogy azt az Origo korábban megírta, az interneten terjedő videófelvételen egy ungvári, ukrán–magyar kettős állampolgár arról beszél, hogy az ukrán kényszersorozás során került a frontra, majd orosz hadifogságba esett. Az ügyre Szijjártó Péter az egyes számú DPK Facebook-csoport „Beszéljük meg!” című műsorában reagált. „Kering néhány ilyen videó a neten. Az a helyzet, hogy ez egy értelmetlen háború, melyet Ukrajna sosem fog megnyerni. Mivel emberből kezdenek kifogyni, ezért intenzívvé tették az utcai embervadászatot, és viszik is őket a frontra, köztük magyar embereket is” – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Kurucz Árpád

Hozzátette: Nyíregyházán született magyar embert is elvittek annak ellenére, hogy volt papírja a felmentésről.

A többségük eltűnik vagy meghal, de a kettő szinte ugyanazt jelenti. Akik nem halnak meg, elkerülnek orosz hadifogságba. Most ezek a videók keringenek a neten, igyekszünk mindenkinek segíteni

– mondta.

Arra a kérdésre, mit jelent konkrétan a segítségnyújtás, Szijjártó Péter így válaszolt:

„Ennek egyes részeiről nem beszélhetek, de azt mondhatom, hogy az érintettek érdekében mindent megteszünk.”

A miniszter a beszélgetésben átfogóan beszélt a nemzetközi helyzetről és a hazai felkészülésről is. Úgy fogalmazott: ma már „hosszú távon” is aktuális a háborúról beszélni, hiszen Magyarország szomszédságában négy éve tart a fegyveres konfliktus, miközben a Közel-Keleten évtizedek óta nincs tartós stabilitás.

Az iráni atomprogram kapcsán azt mondta, a diplomácia nem hozott eredményt, ezért került elő a „csatatéri megoldás”. Szerinte Irán az eszkalációt azzal gyorsította fel, hogy „azonnal belekevert hat országot”, és arab államokat is rakétákkal, drónokkal támadott.

Úgy látja, az Európai Unió „elveszítette a jelentőségét” a világpolitikában és a világgazdaságban. A terrorfenyegetettség szintjének emelése fokozott rendőri jelenlétet és kiemelt ellenőrzéseket jelent, ugyanakkor Magyarország helyzete szerinte jobb, mert „nem engedtünk be migránsokat”, bár a schengeni mozgás miatt továbbra is éberségre van szükség.