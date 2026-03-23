Felháborító! Lebukott az ellenzéki újságíró – külföldi titkosszolgálati akcióban vesz részt

Szijjártó Péter: Döbbenet, hogy egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatott le egy vagy több külföldi titkosszolgálat

Döbbenetes állításokról beszélt Szijjártó Péter a Mandiner cikke kapcsán, amely szerint egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működhetett együtt. A külügyminiszter szerint az érintett személy a Tisza Párt belső köreihez tartozik, ami súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel. Szijjártó hangsúlyozta: a kormány minden nyomás ellenére is megvédi Magyarország szuverenitását és nemzeti érdekeit.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn döbbenetesnek nevezte a Mandiner friss cikkét, miszerint „egy magyar újságíró aktív közreműködésével hallgatta le egy vagy több külföldi titkosszolgálat”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI Fotószerkesztőség

Most, hogy mi a jogi meghatározása annak, ha egy magyar állampolgár ilyen típusú kapcsolatot tart fenn egy külföldi titkosszolgálattal, azt nem tudom, de ami durva az az, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik. Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró, Orbán Anita barátja

– mondta a minisztérium közleménye szerint.

Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró dönthetné el, hogy kik dolgozzanak egy Tisza párti külügyminisztériumban, és férhetne hozzá mindenfajta anyagokhoz egy Tisza párti külügyminisztériumban. Ebből látszik, hogy hogyan épülne fel egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériuma

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy hiába a nyomásgyakorlás, hiába a titkosszolgálati akciók, a kormány nem adja fel a magyar nemzeti érdeket.

Továbbra is harcolunk azért, hogy Magyarországot ne tudják háborúba vinni. Továbbra is világossá tesszük, hogy a magyar emberek pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni, nem engedjük, hogy az ukránok bejöjjenek az Európai Unióba és továbbra is harcolunk az olcsó energiáért. Április 12-én pedig a magyarok eldönthetik, hogy békében és biztonságban akarnak-e élni

– összegzett.

 

