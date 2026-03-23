Szijjártó Péter: A kormány egyik fő fókusza a hazai kis- és közepes vállalkozások támogatása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az Egis gyógyszergyárnál és a műanyag fröccsöntő szerszámokat készítő AGS-nál tett látogatását követően arról számolt be, hogy ez a Vas megyei választókerület is bizonyítéka annak, hogy a gazdaság úgy működik jól, ha a legnagyobb és a kisebb vállalatok is jelen vannak és együttműködnek.

Vas megyei választókerület is bizonyítéka annak, hogy a gazdaság úgy működik jól, ha a legnagyobb és a kisebb vállalatok is jelen vannak és együttműködnek – közölte Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

„Nincs olyan nemzetgazdaság, ami csak nagyvállalatokkal működik, vagy csak kisvállalatokkal működik” – jelentette ki.

Körmenden az Egis már lassan 40 milliárd forintot ruházott be, és az ország egyik legnagyobb gyógyszergyára is folyamatosan hozzátesz ahhoz, hogy Magyarország a világ húsz legnagyobb gyógyszerexportáló országa között legyen. Itt, Vasváron pedig az AGS, egy mérnöki irodából indult kisvállalat olyan gépeket gyárt, amelyeket aztán alapvetően az autóiparban és az orvostechnikai eszközök gyártásában használnak fel

– mutatott rá.

Szijjártó Péter jó példának nevezte, hogy ez a cég már az egyik legnagyobb autógyártó vállalat beszállítói láncába is belekerült.

„A magyar gazdaságpolitika sikerének egyik legfontosabb szempontja az, hogy a Magyarországon működő kis és közepes, magyar tulajdonban lévő vállalkozásokat segítsük abban, hogy a legnagyobb nemzetközi vállalatok beszállítói láncaiba is bekerüljenek, és Vasvár, az AGS erre kiváló” – mondta.

Itt már kapacitásbővítésre van szükség, hiszen a magyar mérnöki tudásra alapuló gépek, eszközök, szerszámok iránti kereslet az bizony folyamatosan nő

– tette hozzá.