Szijjártó Péter: Hatszáz munkahely vált biztossá a Herendi Porcelánmanufaktúra fejlesztése nyomán

Szijjártó Péter a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. friss beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a magyar vállalat a Gyármentő Program keretében mintegy 742 millió forintos értékben korszerűsítette az energiaellátását (évi 40 ezer köbméternyi földgázt spórolva meg), amihez a kormány 293 millió forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva hatszáz munkahely betonbiztossá tételéhez.
Aláhúzta, hogy ez a fejlesztés tovább javítja a 90 százalékos exporthányaddal dolgozó, nagyjából kétszáz éves cég nemzetközi versenyképességét, és különösen fontos napjaink bizonytalanságai közepette. Majd emlékeztetett, hogy a Gyármentő Programmal az ukrajnai háború nyomán megugrott energiaárak jelentette kihívások leküzdésében akartak segíteni a vállalatoknak a megújuló energiaforrásokra áttérés terén.
140 vállalatnak nyújtottunk támogatást megújuló energiaforrásokba történő beruházáshoz. A 140-ből 120 volt magyar. Ezen vállalatok 300 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre az energiarendszereik modernizálása érdekében, és több mint 50 ezer munkahelyet őriztek meg
– tudatta.
Illetve kiemelte, hogy az elmúlt évek során 47 beruházásról állapodott meg a kormány Veszprémben és térségében, összesen 310 milliárd forint értékben, aminek nyomán 12 ezer munkahely vált biztossá.
Szijjártó Péter kijelentette, hogy nem gondolták volna, hogy amikor átadják a mostani beruházást, akkor egy újabb energiaválsággal kell majd szembenézni, azonban az iráni háború igen komoly veszélyt jelent most Európára és azon belül Magyarországra is, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása a globális kőolajigény húsz százalékát érinti.
S Európa szempontjából két fontos olajforrás van, az egyik az arab világ, a másik pedig Oroszország. És jelenleg Európa abban a helyzetben van, hogy mind a két jelentős olajforrástól elszigetelődött, az arab térség olajforrásától a saját hibáján kívül, az orosz olajtól pedig a saját, azt gondolom, rosszul felfogott akaratából
– mondta. „Ez viszont előállítja azt a helyzetet, hogy ezen új energiaellátási válságnak az egész világon Európa lesz a legnagyobb vesztese, itt alakulhat ki a legnagyobb energiaellátási krízis, és ha az energiahordozókból kevés van, az az ár drasztikus növekedéséhez vezet” – folytatta. „És ha az energiaárak növekednek, akkor mindennek nő az ára egyrészt, másrészt lehetetlenné válik a versenyképes működés azonos szinten fenntartása a vállalatok számára is, (…) és akkor bizony könnyen veszélybe kerülhetnek a munkahelyek is” – tette hozzá.
A miniszter végezetül arra is figyelmeztetett, hogy ha Magyarországot végleg elszakítják az olcsó orosz energiahordozóktól, az a rezsiköltségek háromszoros emelkedéséhez vezethet a családok számára.
Ezért azt szeretném önöknek mondani, hogy mind a magyar emberek, mind a magyar vállalkozások továbbra is számíthatnak a kormány támogatására, mi továbbra is készen állunk arra, hogy harcoljunk az olcsó energiahordozókért. Nem azért, ahonnan jönnek, hanem azért, mert olcsók, és ezek az olcsó energiahordozók jelentik Magyarországon egyrészt a rezsicsökkentésnek, másrészt pedig a vállalatok versenyképes működésének az alapját
– összegzett.