Szijjártó Péter: Hatszáz munkahely vált biztossá a Herendi Porcelánmanufaktúra fejlesztése nyomán

Szijjártó Péter a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. friss beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a magyar vállalat a Gyármentő Program keretében mintegy 742 millió forintos értékben korszerűsítette az energiaellátását (évi 40 ezer köbméternyi földgázt spórolva meg), amihez a kormány 293 millió forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva hatszáz munkahely betonbiztossá tételéhez.

Szijjártó Péter a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-nél járt

Aláhúzta, hogy ez a fejlesztés tovább javítja a 90 százalékos exporthányaddal dolgozó, nagyjából kétszáz éves cég nemzetközi versenyképességét, és különösen fontos napjaink bizonytalanságai közepette. Majd emlékeztetett, hogy a Gyármentő Programmal az ukrajnai háború nyomán megugrott energiaárak jelentette kihívások leküzdésében akartak segíteni a vállalatoknak a megújuló energiaforrásokra áttérés terén.

140 vállalatnak nyújtottunk támogatást megújuló energiaforrásokba történő beruházáshoz. A 140-ből 120 volt magyar. Ezen vállalatok 300 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre az energiarendszereik modernizálása érdekében, és több mint 50 ezer munkahelyet őriztek meg

– tudatta.

Illetve kiemelte, hogy az elmúlt évek során 47 beruházásról állapodott meg a kormány Veszprémben és térségében, összesen 310 milliárd forint értékben, aminek nyomán 12 ezer munkahely vált biztossá.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy nem gondolták volna, hogy amikor átadják a mostani beruházást, akkor egy újabb energiaválsággal kell majd szembenézni, azonban az iráni háború igen komoly veszélyt jelent most Európára és azon belül Magyarországra is, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása a globális kőolajigény húsz százalékát érinti.

S Európa szempontjából két fontos olajforrás van, az egyik az arab világ, a másik pedig Oroszország. És jelenleg Európa abban a helyzetben van, hogy mind a két jelentős olajforrástól elszigetelődött, az arab térség olajforrásától a saját hibáján kívül, az orosz olajtól pedig a saját, azt gondolom, rosszul felfogott akaratából

– mondta. „Ez viszont előállítja azt a helyzetet, hogy ezen új energiaellátási válságnak az egész világon Európa lesz a legnagyobb vesztese, itt alakulhat ki a legnagyobb energiaellátási krízis, és ha az energiahordozókból kevés van, az az ár drasztikus növekedéséhez vezet” – folytatta. „És ha az energiaárak növekednek, akkor mindennek nő az ára egyrészt, másrészt lehetetlenné válik a versenyképes működés azonos szinten fenntartása a vállalatok számára is, (…) és akkor bizony könnyen veszélybe kerülhetnek a munkahelyek is” – tette hozzá.