Moszkva egy mondattal alázta porig a kispados, Trumpnak könyörgő német kancellárt

Szijjártó Péter: A héten eltemették immár az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Megrázó fejlemény: újabb két magyar halt meg az ukrajnai háborúban, már százra nőtt az áldozatok száma. Szijjártó Péter szerint elfogadhatatlan, hogy magyarokat is érint a konfliktus, ezért azonnali békét és a háborúból való kimaradást követelte. A miniszter Brüsszelt és az ukrán vezetést is bírálta, amiért nem tesznek eleget a béke érdekében.
A héten eltemették immár az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, ami ismét rávilágít annak a fontosságára, hogy Magyarország továbbra is kimaradjon a fegyveres konfliktusból – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: MTI Fotószerkesztőség

A tárcavezető elmondta, hogy újabb tragikus híreket kaptak Kárpátaljáról, hiszen a héten eltemették az ukrajnai háború 99. és 100. magyar áldozatát is, miután most derült ki, hogy egy 31 éves és egy 47 éves kárpátaljai férfi is elesett a fronton.

Sajnos kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan jönnek a tragikus veszteségekről szóló jelentések abból a háborúból, ami már négy éve zajlik, és az égegyadta világon semmi értelme nincsen

 – fogalmazott.

Az is sajnos elég beszédes és az ukrajnai körülményekre jól rávilágít, hogy egyikük már majdnem négy éve, hogy meghalt, és ezt csak most közölték a családdal, most kerülhetett sor a temetésre. Két újabb magyar áldozat temetésére került sor tehát ezen a héten

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte: „Mi nem akarjuk, hogy még több magyar ember meghaljon a szomszédban zajló háborúban. Ennek a háborúnak azonnal véget kell vetni.”

Felszólítjuk Brüsszelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, álljon a béketárgyalások mellé. Nekünk pedig meg kell erősítenünk azt a feladatunkat, hogy Magyarország számára garantálni kell a kimaradást ebből a háborúból

– mondta.
„Mi nem adjuk az anyaországi magyarokat, nem adjuk őket a frontra, és arra felszólítjuk az ukrán hatóságokat is, hogy fejezzék be a kárpátaljai magyarok kényszersorozását, ne vigyék el a magyar embereket erőszakkal a frontra, minél előbb békét kell teremteni” – húzta alá.

 

