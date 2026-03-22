Győzött a muravidéki magyarság jelöltje – Szijjártó Péter gratulált Horváth Ferencnek

Horváth Ferenc nyerte a szlovéniai választáson a magyar mandátumért folytatott versenyt – jelentette be Szijjártó Péter. A külügyminiszter hangsúlyozta: a muravidéki magyar közösség továbbra is számíthat a nemzeti kormány támogatására.
Magabiztos győzelmet aratott Horváth Ferenc barátunk a szlovéniai választás magyar mandátumért folytatott versenyében – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Készen állunk a közös munka folytatására, a muravidéki magyarok számíthatnak a nemzeti kormányra a jövőben is. Mi így vagyunk egy nemzet, nem engedjük, hogy bárki éket verjen közénk!
– teszi hozzá Szijjártó Péter.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!