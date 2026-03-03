Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

„Összeverjük őket” – Trump újabb kemény üzenetet küldött Iránnak

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Újabb iráni csapások rázták meg az Öböl-térséget

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni támadások az Öböl-térségben, több fővárosban robbanások hallatszottak, Rijádban pedig drónok vettek célba egy amerikai nagykövetséget – közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter arról is beszámolt, hogy a légterek többsége továbbra is zárva van, ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már korlátozottan újraindult a forgalom.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterközel-keleti helyzetIrán

„Jó reggelt kívánok! Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban” – kezdte legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről - még ha korlátozottan is, de - megindult a forgalom

 – tette hozzá.

„A Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni. Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé” – zárta.

Irán és a Barátság kőolajvezeték kérdése is a témák között szerepel az Igazság órája című műsor keddi adásában. Szijjártó Péter fontos részletek oszt meg az ukrán zsarolással kapcsolatban.

Robert C. Castel rendkívüli gyorselemzésében a Közel-Keleten kirobbant háború kapcsán jelentkezett Jeruzsálemből. Milyen hatása lesz az iráni rezsim elleni harcnak Európára, és hogyan hat mindez a szomszédunkban dúló ukrán-orosz háborúra? És mit jelent mindez az energiaárakra nézve? Mutatjuk a videót!

Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéken jelenleg politikai okok miatt nem jön kőolaj Magyarországra
Kiderült, hol lesz a következő nukleáris egyeztetés Washington és Teherán között
Bombázóháború a Közel-Keleten – Castel Izraelből jelentkezik – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!