Szijjártó Péter: Újabb iráni csapások rázták meg az Öböl-térséget

„Jó reggelt kívánok! Az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban” – kezdte legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről - még ha korlátozottan is, de - megindult a forgalom

– tette hozzá.

„A Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni. Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé” – zárta.

Irán és a Barátság kőolajvezeték kérdése is a témák között szerepel az Igazság órája című műsor keddi adásában. Szijjártó Péter fontos részletek oszt meg az ukrán zsarolással kapcsolatban.

Robert C. Castel rendkívüli gyorselemzésében a Közel-Keleten kirobbant háború kapcsán jelentkezett Jeruzsálemből. Milyen hatása lesz az iráni rezsim elleni harcnak Európára, és hogyan hat mindez a szomszédunkban dúló ukrán-orosz háborúra? És mit jelent mindez az energiaárakra nézve? Mutatjuk a videót!