Szijjártó Péter jó híreket közölt Moszkvából

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az energiabiztonság és a kárpátaljai magyarok sorsa miatt érkezett Moszkvába a Szijjártó Péter, ahol Denis Manturov első miniszterelnök-helyettessel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat. A moszkvai megbeszélések célja, hogy garanciákat kapjanak a Magyarországnak szánt kőolaj- és földgázszállításokra, valamint elősegítsék az orosz hadifogságba került magyarok hazatérését.
Szijjártó PéterMoszkvatalálkozóSzergej Lavrov

Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta, két ok miatt ment ma Moszkvába, és találkozott Denis Manturov első miniszterelnök-helyettessel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel.

Szijjártó Péter és Szergej Lavrov
Fotó: AFP

A világban zajló háborúk súlyos kihívások elé állítják a globális energiapiac működését. Az ukránok blokkolják a kőolajszállítást. Az iráni háború miatt pedig a tengeri kőolaj- és földgázszállítások különösen bizonytalanná és kiszámíthatatlanná váltak, ez különösen az eurázsiai térségre van nagy hatással. 

Ebben a helyzetben nekünk meg kell győződnünk és garanciákat kell kapnunk arról, hogy a Magyarországnak szánt kőolaj- és földgázmennyiségek rendelkezésre állnak, mert ez nélkülözhetetlen az energiabiztonságunkhoz és a rezsicsökkentéshez.

Az ukránok sok kárpátaljai magyart is erőszakosan soroztak be az ukrán hadseregbe, azonnal a frontra küldték őket, sokan sajnos meghaltak, sokan eltűntek, néhányan pedig orosz hadifogságba kerültek.

A külügyminiszter is hozzátette:

Nekünk minden magyar ember fontos. Szeretnénk, ha az orosz hadifogságba került magyarok hazatérhetnének, ezért igyekszünk úgy alakítani a mai napot, hogy többen legyünk a hazafelé tartó repülőn, mint ahányan idefelé jöttünk

– jelentette be a jó hírt a külügyminiszter.

 

