Szijjártó Péter: A kiugrott rendőr nem hős, csak egyszerűen nem tudott egy kémelhárítási akcióról

Szijjártó Péter tárcavezető szerint „egy jól megszervezett, nagyon komoly erőforrásokat felhasználó, (…) egész rendszert mozgósító ukrán kiszállás, hazugsághadjárat” történt a héten, de „ez a hazugsághadjárat tegnap kipukkadt, pont úgy, mint az összes korábbi hazugság a választási kampány során" – rögzítette.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának győri állomásán, a Széchenyi téren 2026. március 27-én

Felidézte: a Tisza Párt informatikusát

az ukránok beszervezték, megpróbáltak belőle ukrán kémet csinálni

és olyan emberekkel is összehozták, akik a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokban részt vettek. Rámutatott, hogy ilyen esetben az Alkotmányvédelmi Hivatalnak kötelessége a kémelhárításhoz szükséges akciókat végrehajtani, erről viszont az a rendőr, aki a héten a nyilvánosság elé állt, mit sem tudhatott,

ő nem hős, csak egyszerűen nem tudott a kémelhárítási akcióról

– hívta fel a figyelmet. Közölte: az elmúlt egy hétben napvilágra került hírek mind azt bizonyítják, hogy az ukránok mindent megtesznek a magyar parlamenti választásba való beavatkozás és a Tisza Párt hatalomba segítése érdekében.

Kifejtette: „az ukránok olajblokádot szerveztek, totális energiablokádot akarnak létrehozni, lehallgatásokat hajtanak végre, halálosan fenyegetik a miniszterelnököt és fekete pénzek konvojait közlekedtetik keresztül-kasul Magyarországon”. Gyakorlatilag az ukránok Zelenszkij elnök vezetésével „titkosszolgálati műveleti tereppé tették Magyarországot” – fogalmazott, kiemelve: nem engedhető meg, hogy Magyarországon „Zelenszkij alakítson kormányt”.

Szijjártó Péter szerint márpedig ezt akarják:

ukránbarát kormányt, ukránpárti miniszterelnökkel, amely aztán belegyezik abba, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba, s hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, az ukránokat behozzák az Európai Unióba, és háromszorosára növeljék a rezsiszámlákat Magyarországon, ezer forint fölé növeljék a benzinárat azzal, hogy minket erőszakosan leválasszanak az olcsó orosz energiahordozókról

– sorolta. Annak kapcsán, hogy a Szijjártó Péter telefonját is lehallgathatták korábban, Szijjártó Péter azt mondta: vélelmezni lehet, hogy az erről posztoló újságíró „több külföldi titkosszolgálattal tartott fenn kapcsolatot”, de bizonyos benne, hogy „ezek az akciók rendkívüli mértékben veszélyeztetik Magyarország szuverenitását” – fogalmazott.