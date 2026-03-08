Kemény szavakkal illette politikus kollégáját Szijjártó Péter egy Facebook-on megosztott bejegyzésében. A külgazdasági és külügyminiszter szerint „vannak azért komolyan beteg lelkivilágú emberek”.

Keményen visszaszólt Szijjártó Péter a litván politikusnak

Fotó: AFP

A tárca vezető egy volt litván kollégája, Gabrielius Landsbergis szavaira reagált, aki szerint szomorú, hogy az oroszok szabadon engedték a két magyar hadifoglyot.

A volt litván külügyminiszter-kollégám, egy bizonyos Gabrielius Landsbergis azt írta tegnap egy cikkében, hogy szomorú, hogy az oroszok elengedtek két magyar hadifoglyot.”

– hívta fel rá a figyelmet Szijjártó Péter.

A külügyminiszter szerint Landsbergis logikájából kiindulva tehát, jobb lett volna ha a két erőszakkal a frontra hurcolt magyar férfi tovább szenved a fogságban.

Tehát szerinte jobb lett volna, ha az a két magyar ember, akit az ukránok erőszakkal vittek a frontra, hadifogságban marad…”

– mutatott rá a tárcavezető.

Gondolatainak zárásaként Szijjártó Péter megjegyezte, hogy a felháborító kijelentést tevő litván politikus pártja ugyanabba a Néppártba tartozik, mint a Tisza Párt.