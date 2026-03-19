A kormány készen áll arra, hogy a jövőben is harcoljon az olcsó orosz kőolajért és földgázért, és továbbra sem fogadja el, hogy kívülről akarják megszabni azt, hogy hazánk honnan vásárolhat energiahordozókat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Szijjártó Péter: készen állunk arra, hogy továbbra is harcoljunk az olcsó orosz energiáért

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) járműipari konferenciáján hangsúlyozta, hogy az ágazat teljesítményének a fenntartásához a jelenlegi globális biztonsági és energiaellátási környezetben a kormánynak négy fő feladata van: meg kell őrizni hazánk szuverenitását, ki kell maradni a háborúkból, meg kell óvni az embereket és a vállalkozásokat ezek negatív hatásaitól, valamint továbbra is a gazdasági semlegesség stratégiáját kell követni.

Ezt a négy feladatot végre kell hajtani annak érdekében, hogy ebben a rendkívül bonyolult, válságokkal háborúkkal, energiaellátási krízisekkel teli nemzetközi rendben az autóipar teljesítményét folyamatosan növelni tudjuk Magyarországon

– vélekedett.

Az első pont kapcsán kiemelte, hogy hazánk az elmúlt évek kríziseiből azért tudott rendre megerősödve kikerülni, mert mindig szuverén választ adtak a kihívásokra, elutasították a nyomásgyakorlást és mindig a nemzeti érdek jelentette az iránytűt. Ezután rámutatott, hogy a gazdasági fejlődés természetes közege a béke, a háború azt nehezíti, sokszor teljességgel el is lehetetleníti.

Ezért ellenállunk minden olyan nyomásnak, zsarolásnak, amely arról szól, hogy Magyarország is legyen részese a háborús fanatizmusnak, ami ma Brüsszelt uralja. Amikor katonák küldéséről, sok milliárd euró Ukrajnába küldéséről vagy az ukránok európai uniós tagságáról van szó, akkor mi, magyarok, világossá tesszük, hogy mi nem akarunk háborúba menni, a szomszédban zajló háború nem a mi háborúnk, nincs közünk hozzá, nincs felelősségünk érte

– sorolta.

Szijjártó Péter érintette a háborúk negatív hatásait is, különös tekintettel az energiaellátási kihívásokra, és arra figyelmeztetett, hogy jelenleg igen súlyos a helyzet, itt kell a legkeményebb küzdelmet vívni. Rámutatott, hogy az iráni háború miatt blokád alá került a Hormuzi-szoros, ami a világ kőolajigényének mintegy húsz százalékát érinti.

Az eurázsiai térség számára a két legfontosabb olajforrás az arab és az orosz olaj. Ma Európa abban a helyzetben van, hogy az arab olajat a háború bizonytalansága miatt, az orosz olajat pedig saját döntése miatt nem tudja felhasználni

– fogalmazott.