Szijjártó Péter: Két újabb mentesítő járatot indít a kormány a Közel-Keletről

Szijjártó Péter a minisztérium közleménye szerint arról tájékoztatott, hogy továbbra is tombol a háború a térségben, Irán továbbra is rakéták és drónok tucatjaival, százaival támadja az arab országokat, írta az MTI.

Illusztráció (Fotó: AFP)

„Eddig összesen tizenegy mentesítő járattal hoztuk haza az ott rekedt magyar állampolgárokat. És ezen a tizenegy mentesítő járaton összesen 1160 embert hoztunk el, közöttük 1049 magyarnak segítettük a hazatérését, emellett pedig tucatnyi más ország állampolgárait hoztuk el”– tudatta.

„Tehát a tegnapi nappal immár ezer fölé emelkedett a hazahozott magyar állampolgárok száma a közel-keleti térségből”– folytatta.

„És bár a légtérzárakat részlegesen feloldották, és most már Dubaj és Budapest között is van napi két menetrend szerinti járat, még a mai napon két újabb mentesítő járatot indítunk, amelyek a holnapi napon Maszkatból, Omán fővárosából és Rijádból, Szaúd-Arábiából hozzák haza a Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában, Ománban és Dubajban rekedt magyarokat, mindazokat, akik vállalják, hogy általunk szervezett vagy általunk segített módon autóbusszal, vagy más szárazföldi közlekedéssel eljutnak ebbe a két városba”– tette hozzá.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ezen két mentesítő járat kapacitása összesen 180 fő, és jelenleg 120 jelentkezőnél tartanak.

„Tehát arra szeretnék biztatni mindenkit, aki a mentesítő járatainkat szeretné még igénybe venni, hogy jelentkezzenek. A mentesítő járatok holnap reggel, délelőtt indulnak majd helyi idő szerint vissza Budapestre”– emelte ki.