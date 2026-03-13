Hírlevél
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter kiosztotta a litván külügyminisztert

Szijjártó Péter szerint Magyarország maga dönt arról, honnan szerzi be az olajat. A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált a litván külügyminiszter kijelentésére, és hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is megvédi a rezsicsökkentést és az ország szuverenitását.
Szijjártó Péterorosz olajLitvániaMagyarország

A litván külügyminiszter kijelentéseire reagált Szijjártó Péter a közösségi oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: litván kollégája arról beszélt, hogy szégyellné, ha olyan országban élne, amely olcsó orosz olajat vásárol, valamint azt is állította, hogy az olcsó orosz olaj az autonómia feladásával jár.

Szijjártó Péter: Az Európai Unió ma nem csak politikai és gazdasági, hanem lelki válságot is átél
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Szijjártó Péter szerint a litván politikus félreérti a helyzetet. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a balti államok már régóta Volodimir Zelenszkij álláspontját követik.

Úgy ugrálnak, ahogy Zelenszkij fütyül nekik

 – írta.

A miniszter szerint a magyar kormány ezzel szemben nem enged Zelenszkij zsarolásának az energiapolitikai döntésekben.

Nekünk senki nem mondhatja meg, hogy honnan vegyünk vagy honnan ne vegyünk olajat, és senki nem kényszeríthet rá, hogy drágábban vegyük az olajat, mint eddig!

 – fogalmazott Szijjártó Péter.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány továbbra is megvédi a rezsicsökkentést. Mint írta, több európai országban a családok háromszor-négyszer annyit fizetnek az energiáért, mint Magyarországon, ezért a kormány célja, hogy a rezsiköltségek és a benzinárak ne emelkedjenek.

A külügyminiszter bejegyzésében arra is kitért, hogy Magyarország ellenáll Zelenszkij zsarolásának, és meg kívánja őrizni az ország szuverenitását.

Szijjártó Péter bejegyzését úgy zárta: „Vasárnap pedig mindezt meg is mutatjuk minden idők legnagyobb Békemenetén!”

 

