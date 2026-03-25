Szijjártó Péter: A kormány fenntartja a biztonságos energiaellátást, és megelőzi az áremelkedést

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon leszögezte, hogy az áprilisi választás nem pusztán Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, így minden lehetséges módon próbálják befolyásolni a végeredményt. „Vannak olyan eszközeik, amiket a nyilvánosság számára nem látható módon vetnek be. Velük szemben mi is a nyilvánosság számára nem látható eszközökkel küzdünk. És vannak elég látványos eszközök, ilyen az olajblokád. Az olajvezeték, amelyet elzártak, az teljes egészében alkalmas arra, hogy olajat szállítson Magyarországra. A vezetéket üzemeltető ukrán cég jelezte a Mol-nak többször is, hogy ők készen állnak a szállításra, csak nem kaptak politikai engedélyt. És amikor arról volt szó, hogy elmegyünk megnézni a szakértőinkkel, akkor azt meg visszautasították” – mondta.

Miért? Mert nyilvánvalóan titkolnivalójuk van, hazudnak, átvernek mindenkit. Szó sincsen semmifajta műszaki problémáról. S miután az olajblokád nem jött be, mert nem a 6.20-assal jöttünk, felkészültünk, kivédtük, egy teljes energiablokádot próbáltak meg létrehozni azzal, hogy folyamatosan lövik a Török Áramlat vezetéket drónok tucatjaival (…) És ebben a helyzetben, amikor az európai kontinens hatalmas lépésekkel halad egy energiaválság felé, akkor Magyarországot energiablokád alá vonni dupla bűn

– folytatta.

Majd rámutatott, hogy az ukrajnai mellett az iráni háború is súlyos energiahiányhoz és áremelkedéshez vezethet Európában. Szijjártó Péter ennek kapcsán megerősítette, hogy ezért úgy döntött a kormány, hogy a kőolajtartalékok feltöltéséhez hasonlóan jár el a földgáztartalékok tekintetében is. Kifejtette, hogy mostanra Európában a földgáztárolókban az éves fogyasztás csupán kilenc százalékának megfelelő mennyiség maradt, míg Magyarországon ez a szám 24 százalék.

„Ezért ma úgy döntöttünk, hogy az Ukrajnába irányuló földgázexportot leállítjuk. És azt a földgázt, amit eddig odaküldtünk, most beküldjük a magyarországi tárolókba, hogy biztonságban legyen az ellátásunk, és megóvjuk magunkat, magukat, egymást az áremeléstől” – tudatta. Illetve hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentés alapját az olcsó orosz energiahordozók jelentik, azok nélkül a számlák a háromszorosukra emelkednének.

Tehát mindenki, aki oroszozik, kémezik meg nem tudom, mit csinál, akkor jelentkezzen, hogy szívesen fizetne háromszor annyit a rezsire, és akkor kvittek vagyunk

– fogalmazott. A miniszter végezetül érintette az elmúlt másfél évtized kríziseit, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. Valamint úgy vélekedett, hogy nem érdemes most kockáztatni, veszélybe sodorni az igen nehezen elért eredményeket. „Olyan nemzetközi viszonyok közepette élünk, amikor a nullkilométeres kalandorokat kilóra megveszik és megeszik reggelire. A nullkilométeres kalandorok ebben a helyzetben óriási veszélyt jelentenek” – összegzett.