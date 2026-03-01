A Közel-Keleten tartózkodó magyaroknak üzent Szijjártó Péter

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter.
Szijjártó Pétertámadásmagyar

„Csak az Egyesült Arab Emirátusokra 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat bonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter.

Belgrád, 2026. február 27. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Dubravka Dedovic szerb bányászati és energiaügyi miniszterel folytatott találkozóján Belgrádban 2026. február 27-én. MTI/KKM
Szijjártó Péter Fotó: KKM / MTI/KKM

Az aktív rakétázás miatt a légterek zárva vannak, a világ légiforgalmát meghatározó nagy társaságok, a Qatar és az Emirates sem repülnek, utasaikat folyamatosan helyezik el különböző szálláshelyeken. Abu Dhabi turisztikai hivatala közölte, hogy átvállalják az ott ragadó turisták költségeit.

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető, hangsúlyozva: 

A térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó, konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt. Nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, az ő utasításaik követésére kérem tisztelettel az ott tartózkodó magyarokat.

 

 

