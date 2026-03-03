Szijjártó Péter: Forrong a Közel-Kelet, Európa is háborúba sodródhat

Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a Közel-Kelet „gyakorlatilag mintha lángba borulna”, mert – megfogalmazása szerint – az irániak „oda lőnek vissza, ahonnan rájuk nem lőttek”. Hangsúlyozta: Irán olyan arab országokat is bevon a konfliktusba, amelyek nem tartoztak a támadók közé, ami rendkívül veszélyes helyzetet eredményez.

Szijjártó Péter (Fotó: Kurucz Árpád)

A miniszter elmondta, hogy több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben, és biztonságuk elsődleges szempont a kormány számára. Közlése szerint a magyar regisztráció alapján 2700 magyar van az Egyesült Arab Emírségekben, az emirátusi adatok szerint pedig több mint négyezren tartózkodnak Dubajban. Hozzátette: sokan jelentkeztek a térségben lévő magyarok közül.

Szijjártó Péter kiemelte:

légtérzárak vannak érvényben, ezért jelenleg nem tudják hazaszállítani az embereket, és a repülőgépek sem tudnak fel- és leszállni. Elmondása szerint az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere arról biztosította, hogy minden ott tartózkodó magyar biztonságát garantálják, és az emirátusi partnerek eddig minden ígéretüket betartották.

A tárcavezető a videóban arról is beszélt, hogy a béke Közép-Európa vágya, ugyanakkor világszerte egyre több fegyveres konfliktus robban ki. Úgy fogalmazott: Európa évtizedeken keresztül a béke és a biztonság szigete volt, ennek azonban vége. Szerinte Magyarország számára az a kérdés, hogy ki tud-e maradni a háborúkból, vagy belerángatják egyes konfliktusokba.

Hozzátette:

április 12-én ez is a tét, és egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarországot ne sodorják háborúba.

A videóban szóba került az ellenzék is. Szijjártó Péter kijelentette: