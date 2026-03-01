Ez várhat a Közel-Keleten rekedt magyar turistákra

„Sajnos továbbra is légtérzárak vannak a térségben, repülőgépeknek sem fel, sem leszállási engedélyt nem adnak, a világ legnagyobb és legjelentősebb légitársaságai is szüneteltetik a működésüket, illetve a járataikat a térségben” – tette hozzá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter elmondta, mikor oldhatják fel a közel-keleti légtérzárakat (Fotó: AFP)

Sok kérdés érkezett arról, hogy a szárazföldi átkelőhelyeket nem érdemes-e használni. Azoknak, akik Izraelben tartózkodnak, nekik mondanám, hogy Egyiptom irányában van 24 órás határátkelőhely, át lehet lépni Jordánia felé is, és mind Egyiptomból, mind Jordániából jelenleg működnek repülőjáratok

Ami az Egyesült Arab Emirátusokat és a többi arab országot illeti, ott is például Szaúd-Arábiába, Ománba be lehet lépni a szárazföldi átkelőhelyeken, Szaúd-Arábiában egyszerűsített határátlépéssel, de minden egyes országban azt a jelzést kaptuk a hatóságoktól, a kormányoktól, hogy nem javasolják a szárazföldi határátkelőhelyekre való megindulás tekintettel a hosszú várakozási időkre, illetve arra, hogy sokkal biztonságosabbnak tartják a helyben maradás jelen helyzetben az országban történő mozgásnál, ezért arra kérek tisztelettel mindenkit, hogy fontolják meg a helyi hatóságok jelzéseit

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével beszélt telefonon.

Biztosított arról, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy több mint 4000 magyar állampolgár biztonságát megvédjék Dubajban, illetve Abu Dhabiban, átvállalják a szállásköltségeket is. Sajnos mindkét nagy repülőteret csapás érte, ezért majd a holnapi nap folyamán térnek vissza arra a kérdésre, hogy mikor reális egyáltalán a légiközlekedésnek a megindulása.

Ománban is sok magyar van, az úszóválogatott egy része is ott tartózkodik. Sok család jelezte, hogy ott vannak.

Természetesen ott is folyamatos a munkavégzésünk a képviseleten az ügyeleti konzulátusi telefonszám mindenkinek a rendelkezésére áll. Az Iránban futballozó Gera Dániel és külföldi csapattársai számára pedig Törökországba kértünk szárazföldi beléptetést.

Mindenki, aki bajba kerül, vagy aki szeretne kapcsolatba lépni velünk, ezt megteheti, a nagykövetségeken továbbra is folyamatos a munkavégzés, a konzulátusok is folyamatosan ügyeletben vannak. Itt Budapesten a call center továbbra is megerősített létszámmal dolgozik.

Holnap reggel tehát újabb információkat kapunk arról, hogy a légitársaságok hogyan tervezik az újraindulást, hogy hogy lesz egyáltalán lehetőség a légtérzárak feloldására, hiszen sajnos most is nagyon sok rakétával, drónnal lövi Irán az arab országokat.

Az Egyesült Arab Emirátusokbeli kollégám például elmondta, hogy az a sok száz drón és rakéta, köztük ballisztikus és cirkálórakéták, amelyeket az irániak kilőttek az Egyesült Arab Emirátusokra, az több, mint amit Izraelre kilőttek, tehát sajnos az eszkalációnak egy nagyon súlyos, egyre súlyosbodó helyzetét látjuk.

