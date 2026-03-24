Szijjártó Péter: Elutasítunk minden olyan kísérletet, amely éket verne az anyaországi és a külhoni magyarok közé

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Bata Kft. szolgáltatóipari fejlesztésének átadásán arról számolt be, hogy a cég 800 millió forint értékű beruházást hajtott végre a magyar kormányzat 320 millió forintnyi támogatásával. Gratulálunk, hogy mára a két fős cégből egy több mint 100 alkalmazottat foglalkozó vállalkozássá váltak.

Kifejtette, hogy mára családi vállalkozásból a térség egyik meghatározó nemzetközi közúti árufuvarozási vállalatává vált a Bata Kft., amely a flottáját tovább bővítve még fontosabb szerepet játszhat a Délkelet- és Nyugat-Európa közötti szállításokban és a magyar-szerb kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében.

Minden egyes ilyen fejlesztés a közösség megtartásához jelent segítséget, ez a legfontosabb a határon túli magyar közösségek szempontjából, meg kell tartani a közösségeket. Az ehhez vezető munkában azt tudom önöknek ígérni, hogy amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig számíthatnak ránk

– mondta.

Majd arra is kitért, hogy körülbelül három hét múlva választás lesz Magyarországon, márpedig ilyenkor, sajnos, mindig fellángolnak az indulatok a határon túl élő nemzettársainkat is célozva.

Azt szeretném világossá tenni, hogy mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy mi így vagyunk együtt a magyar nemzet. Akik az anyaországban élnek, s akik a határon túl élnek, együtt. És nem fogadunk el semmifajta kísérletet arra, hogy elválasszanak minket egymástól vagy éket verjenek közénk

– szögezte le.

„A határon túl élő magyar nemzeti közösség mindig számíthatott, mindig számíthat a szuverén nemzeti kormány támogatására. Igazából ez a mondat úgy helyes, ha hozzáteszem, hogy a határon túli magyarok csak a nemzeti szuverén kormány támogatására számíthatnak, és ez így lesz a jövőben is” – folytatta.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a vajdasági magyarság az elmúlt nyolcvan év során soha nem volt olyan jó helyzetben, mint napjainkban. „Ez alapvetően két ok miatt van így, szerintem. Az egyik, hogy Magyarország és Szerbia között is most a valaha legjobb a kapcsolat. A másik pedig, hogy nem akartuk újra feltalálni sem a kereket, sem a meleg vizet, hanem egész egyszerűen megkérdeztük a vajdasági magyaroktól, mi kell ahhoz, hogy a vajdasági közösséget megerősítsük, nem mi akartunk diktálni Budapestről” – fogalmazott.